"Дворовую практику" организуют для детей в Семёновском районе Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

"Дворовую практику" организуют для детей в Семёновском районе. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Согласно информации, всего в рамках проекта намечено более 150 мероприятий для досуга детей и молодёжи.

"Мы ежедневно стараемся разнообразить досуг местной детворы. Устраиваем квесты, подвижные игры, конкурсы, театральные постановки и даже музыкальные праздники", - поделилась педагог местного Центра детского творчества Надежда Васильева.

В частности, этим летом подопечные "Дворовой практики" смогут побывать в музеях, кинотеатрах, на экскурсиях, заняться спортом и многое другое.

Так, в июне в рамках "Дворовой практики" педагоги Центра детского творчества работают на ул. Спортивная, около дома №74. В июле сотрудники физкультурно-оздоровительного комплекса "Арена" проведут занятия на ул. Ворошилова, у дома №69. А в августе будут открыты сразу две площадки: на улице Осипенко, возле дома 20А, и на улице Заводской.