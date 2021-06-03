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Общество

"Дворовую практику" организуют для детей в Семёновском районе

26 июня 2021 12:10  [62] Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

"Дворовую практику" организуют для детей в Семёновском районе. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Согласно информации, всего в рамках проекта намечено более 150 мероприятий для досуга детей и молодёжи.

"Мы ежедневно стараемся разнообразить досуг местной детворы. Устраиваем квесты, подвижные игры, конкурсы, театральные постановки и даже музыкальные праздники", - поделилась педагог местного Центра детского творчества Надежда Васильева.

В частности, этим летом подопечные "Дворовой практики" смогут побывать в музеях, кинотеатрах, на экскурсиях, заняться спортом и многое другое.

Так, в июне в рамках "Дворовой практики" педагоги Центра детского творчества работают на ул. Спортивная, около дома №74. В июле сотрудники физкультурно-оздоровительного комплекса "Арена" проведут занятия на ул. Ворошилова, у дома №69. А в августе будут открыты сразу две площадки: на улице Осипенко, возле дома 20А, и на улице Заводской.

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Теги:
Дети
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