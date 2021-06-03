фото: СУ СК РФ по Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Руководителей сменили в двух следственных отделах в Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
В частности, согласно приказу СК РФ № 356-кт, подполковник юстиции Дмитрий Злобнин будет возглавлять Выксунский отдел.
В свою очередь, в соответствии с приказом СК РФ № 430-кт подполковник юстиции Андрей Печенкин назначен руководителем Канавинского отдела.
Коллективу их представил руководитель регионального следственного управления генерал-лейтенант юстиции Айрат Ахметшин.
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