Руководителей сменили в двух следственных отделах в Нижегородской области Политика

фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Руководителей сменили в двух следственных отделах в Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

В частности, согласно приказу СК РФ № 356-кт, подполковник юстиции Дмитрий Злобнин будет возглавлять Выксунский отдел.

В свою очередь, в соответствии с приказом СК РФ № 430-кт подполковник юстиции Андрей Печенкин назначен руководителем Канавинского отдела.

Коллективу их представил руководитель регионального следственного управления генерал-лейтенант юстиции Айрат Ахметшин.