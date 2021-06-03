Обязательная вакцинация от коронавируса станет главной темой программы "Послесловие" в эфире ТК "Волга" Общество

Обязательная вакцинация от коронавируса станет главной темой программы "Послесловие" в эфире ТК "Волга". Экспертами ситуации выступят не только врачи, но и специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Академика И.Н. Блохиной.

В один день в Нижегородскрой области установлен антирекорд по количеству скончавшихся от коронавируса и рекорд по числу привившихся от COVID-19. В том, как взаимосвязаны эти события, и что даст усиление масочного режима и введение обязательной вакцинации для многих категорий граждан, и разбираются участники программы "Послесловие".

Вот какие еще темы и события будут в центре внимания.

- Испытание жарой: что натворила погода и какой прогноз делают синоптики?

- Юбилейное благоустройство: что сделано в июне в Нижнем Новгороде в сравнении с маем?

- Нижегородская контрольная: развёрнутое интервью Юрия Шалабаева о подготовке города к 800-летию.

- Цифровая индустрия промышленности России – в Нижнем Новгороде: итоги форума

Программа "Послесловие. События недели" выйдет в прямом эфире телекомпании "Волга" и Общественного телевидения России в субботу, 26 июня, в 18:00. В повторе программу можно будет увидеть в эфире тех же каналов в воскресенье и понедельник.