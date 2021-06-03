Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
26 июня 2021 15:31  [49] "Прививка – единственный способ повысить свои шансы на полноценную здоровую жизнь", - Олег Ларионов
26 июня 2021 14:26  [110] Обязательная вакцинация от коронавируса станет главной темой программы "Послесловие" в эфире ТК "Волга"
26 июня 2021 12:47  [129] Еще 327 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области
26 июня 2021 12:29  [162] Концессию планируется заключить для строительства новых сетей наружного освещения в Нижнем Новгороде
26 июня 2021 12:10  [116] "Дворовую практику" организуют для детей в Семёновском районе
25 июня 2021 17:53  [461] Сайты-двойники портала Стопкоронавирус.рф появились в сети
25 июня 2021 17:25  [488] Игорь Тюрин и Николай Денисов приняли участие в агропромышленной выставке "Республиканский день поля - 2021" в Мордовии
25 июня 2021 17:03  [495] Вторую очередь благоустройства площади перед "канаткой" выполнят к 800-летию Нижнего Новгорода
25 июня 2021 16:45  [439] Более 120 единиц новой пожарной техники будет поставлено в Нижегородскую область
25 июня 2021 16:12  [505] Сквер "Выставка цветов" открылся в Московском районе после благоустройства
Общество

Обязательная вакцинация от коронавируса станет главной темой программы "Послесловие" в эфире ТК "Волга"

26 июня 2021 14:26  [110] Общество

Обязательная вакцинация от коронавируса станет главной темой программы "Послесловие" в эфире ТК "Волга". Экспертами ситуации выступят не только врачи, но и специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Академика И.Н. Блохиной.

В один день в Нижегородскрой области установлен антирекорд по количеству скончавшихся от коронавируса и рекорд по числу привившихся от COVID-19. В том, как взаимосвязаны эти события, и что даст усиление масочного режима и введение обязательной вакцинации для многих категорий граждан, и разбираются участники программы "Послесловие".

Вот какие еще темы и события будут в центре внимания.

- Испытание жарой: что натворила погода и какой прогноз делают синоптики?

- Юбилейное благоустройство: что сделано в июне в Нижнем Новгороде в сравнении с маем?

- Нижегородская контрольная: развёрнутое интервью Юрия Шалабаева о подготовке города к 800-летию.

- Цифровая индустрия промышленности России – в Нижнем Новгороде: итоги форума

Программа "Послесловие. События недели" выйдет в прямом эфире телекомпании "Волга" и Общественного телевидения России в субботу, 26 июня, в 18:00. В повторе программу можно будет увидеть в эфире тех же каналов в воскресенье и понедельник.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
СМИ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph