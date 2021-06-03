"Прививка – единственный способ повысить свои шансы на полноценную здоровую жизнь", - Олег Ларионов Общество

"Прививка – единственный способ повысить свои шансы на полноценную здоровую жизнь", - заявил директор МБОУ "СШ № 1 имени А.В. Ворожейкина" (г. Городец) по совместительству учитель биологии и ОБЖ Олег Ларионов.

"Я, директор МБОУ "СШ № 1 имени А.В. Ворожейкина" считаю, что должен поделиться с своими мыслями и своим мнением насчет развития ситуации с новой коронавирусной инфекцией в нашей стране и в Нижегородской области. Не только как директор, но и как учитель биологии и просто неравнодушный человек", - сказал Олег Ларионов.

Он обратил внимание на развитие пандемии Covid-19 по крайне негативному сценарию, в том числе и в Нижегородской области.

"Наверняка у каждого из нас есть близкие или знакомые, кто переболел этим опасным заболеванием. Я сам осенью 2020 года переболел коронавирусом в весьма тяжелой форме: высокая температура, невозможность нормально дышать и говорить, 50-% поражение лёгких, а после этого – слабость, апатия и депрессия – все это знакомо мне не понаслышке. И, к сожалению, в последнее время мы все видим взрывное увеличение скорости распространения этой заразы. Опять открываются ковидные центры по всей области, опять в больницах не хватает коек", - отметил Олег Ларионов.

Директор школы заметил, что вирус всё чаще поражает молодые слои населения. Он это связывает с быстрой мутацией вируса, появлением всё новых более агрессивных штаммов, а также массовым нигилизмом и негативным отношением населения к вакцинации.

"Как учитель биологии я знаком с биологической природой вирусных заболеваний и с принципом действия вакцин. Не надо думать, что современные вакцины – это то же, что было в конце XVIII века, когда англичанин Эдвард Дженнел впервые осуществил иммунизацию от оспы, втирая в кожу здорового человека оспенные выделения с кожи больного человека. Современные вакцины – это сложный, высокотехнологичный продукт, созданный на основе биохимической технологии и генной инженерии", - уточнил эксперт.

Сам Олег Ларионов уже записан в очередь на вакцинацию и намерен сделать прививку уже в ближайшие дни. Директор школы поделился, что среди его близких и знакомых немало тех, кто уже привился без каких-либо последствий. Он признал, что никакая вакцина не даст 100% гарантии от любого заболевания, однако она поможет перенести болезнь в более лёгкой форме.

"В нашей стране никакой принудительной вакцинации нет и не будет – это принципиальная позиция нашего правительства и президента. Однако, как показывает опыт других стран, не привитые граждане, могут попасть в категории, которые в самом недалёком будущем не смогут пользоваться многими привычными вещами – посещать места массового скопления людей, пользоваться общественным транспортом, работать в определенных сферах деятельности", - заявил Олег Ларионов, добавив что такое решение может приниматься не на уровне школы или муниципалитета, а на уровне главного санитарного врача Нижегородской области, исходя из сложившейся ситуации.

"С точки зрения популяционной биологии лица, которые полностью отказываются от прививок, живут в относительной безопасности только до тех пор, пока вокруг них есть "барьер" из привитых людей, которые не дают болезням распространяться. Но как только число тех, кто отказывается от всех прививок, превысит некоторую "критическую массу" (предполагается, что это около 30-40%), последствия могут быть самыми непредсказуемыми", - предупредил учитель биологии.

"Каждый вправе выбрать, что ему подходит больше – переболеть или привиться. Но, на мой взгляд, прививка – единственный способ повысить свои шансы на полноценную здоровую жизнь. На жизнь, когда наконец-то можно будет, как раньше, полноценно общаться, ходить в кино и в театры, путешествовать, и, наконец, отказаться от этих опостылевших всем масок", - подытожил директор школы, по совместительству учитель биологии и ОБЖ Олег Ларионов.