НГЛУ получил свидетельство о госаккредитации

фото предоставлено пресс-службой НГЛУ
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
НГЛУ им.Н.А.Добролюбова получил свидетельство о госаккредитации. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
В частности, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала приказ №868. Свидетельство выдано по всем направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры. Соответствующий
Документ действителен в течение шести лет. Отмечается, что это максимально возможный срок.
В вузе обратили внимание, что экспертиза прошла без каких-либо замечаний.
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