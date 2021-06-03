НГЛУ получил свидетельство о госаккредитации Общество

фото предоставлено пресс-службой НГЛУ

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

НГЛУ им.Н.А.Добролюбова получил свидетельство о госаккредитации. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В частности, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала приказ №868. Свидетельство выдано по всем направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры. Соответствующий

Документ действителен в течение шести лет. Отмечается, что это максимально возможный срок.

В вузе обратили внимание, что экспертиза прошла без каких-либо замечаний.