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Общество

Нижегородские семьи получили 2,6 млрд рублей выплат на детей от 3 до 7 лет в 2021 году

27 июня 2021 10:59  [92] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Более 15 тысяч семей Нижегородской области получили выплаты на детей от 3 до 7 лет по новым правилам. Об этом рассказали в министерстве социальной политики Нижегородской области.

Всего за три месяца (1 апреля 2021 года) было подано более 52 тысяч заявлений на повышенное пособие, из них обработано уже свыше 43 тысяч заявлений, отметили в правительстве. Пособие назначено 18 тысячам семей, выплачено - 15 тысячам. В частности, с начала 2021 года на счета граждан переведено уже 2,6 млрд рублей.

При этом, в прошлом, 2020 году, специалисты социальной защиты приняли порядка 115 тысяч заявлений на такую выплату. Пособие на общую сумму 3,6 млрд рублей за 2020 год было выплачено 53 тысячам семьям на 65 тысяч детей .

Напомним, согласно новым правилам, ежемесячная денежная выплата предоставляется на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно семьям со среднедушевым доходом менее величины прожиточного минимума (в 2021 году – 10 833 рублей на каждого члена семьи). Кроме того, учитываются доходы семьи и имущественная обеспеченность.

Подать заявление на перерасчёт выплаты на детей от 3 до 7 лет можно в любое время до 31 декабря 2021 года, добавили в министерстве социальной политики Нижегородской области.

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Теги:
Дети Социальные выплаты
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