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Анонсы событий для СМИ на 28 июня 2021 года
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Греция ужесточила требования для российских туристов

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остров Санторини

остров Санторини

Фото: https://avatars.mds.yandex.net/

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Греция ужесточила требования для российских туристов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно информации, решение об ужесточении правил въезда для граждан России было принято в связи с распространением индийского штамма коронавируса на территории РФ.

Так, начиная с 6:00 30 июня, все прибывающие из России лица старше 12 лет должны предъявить при въезде в Грецию отрицательный результат ПЦР-тест на COVID-19, сделанного за 72 часа до прибытия, или экспресс-тест (за 48 часов до прибытия).

Отмечается, что эта мера является обязательной независимо от того делал ли россиянин прививку от коронавируса или нет.

Напомним, что Греция открыла свои границы для российских туристов с 14 мая.

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Теги:
Коронавирус Туризм
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