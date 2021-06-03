Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
28 июня 2021 09:51  [59] Греция ужесточила требования для российских туристов
28 июня 2021 09:35  [87] Певица Maruv получила тепловой удар на концерте в Нижнем Новгороде
28 июня 2021 09:16  [85] Прогулочная зона с цветниками и малыми архитектурными формами появится в Ленинском районе
28 июня 2021 07:35  [5089] Аномальная жара покидает Нижегородскую область
27 июня 2021 15:52  [736] Давид Мелик-Гусейнов назвал средний возраст умерших от коронавируса нижегородцев
27 июня 2021 14:48  [2377] Нижегородский НИИ разрабатывает вакцину от COVID-19 в виде спрея для детей и пожилых людей
27 июня 2021 13:36  [614] Более 200 человек вакцинировалось от коронавируса в рамках фестиваля "Столица закатов" 26 июня
27 июня 2021 12:40  [731] Опасная жара до 35°С сохранится в Нижегородской области 27 июня
27 июня 2021 11:51  [966] Ещё 334 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области
27 июня 2021 10:59  [1588] Нижегородские семьи получили 2,6 млрд рублей выплат на детей от 3 до 7 лет в 2021 году
Общество

Певица Maruv получила тепловой удар на концерте в Нижнем Новгороде

28 июня 2021 09:35  [87] Общество

Фото: Maruvofficial / Facebook.com

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Певица Maruv получила тепловой удар на концерте в Нижнем Новгороде. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

По ее словам, во время концерта в рамках фестиваля "Столица закатов" было очень жарко.

"Мы были в закрытых костюмах и это был ад. Мы еле доработали до конца программу, я получила тепловой удар. Мне было очень плохо и еще где-то час после выступления я приходила в себя", - заявила Maruv.

Напомним, что концерт певицы состоялся 26 июня. В этот день в Нижегородской области наблюдалась аномально жаркая погода - до +35°.

Ранее также сообщалось, что температурный рекорд 1917 года побит в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Концерты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph