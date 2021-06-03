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Певица Maruv получила тепловой удар на концерте в Нижнем Новгороде. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
По ее словам, во время концерта в рамках фестиваля "Столица закатов" было очень жарко.
"Мы были в закрытых костюмах и это был ад. Мы еле доработали до конца программу, я получила тепловой удар. Мне было очень плохо и еще где-то час после выступления я приходила в себя", - заявила Maruv.
Напомним, что концерт певицы состоялся 26 июня. В этот день в Нижегородской области наблюдалась аномально жаркая погода - до +35°.
Ранее также сообщалось, что температурный рекорд 1917 года побит в Нижнем Новгороде.
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