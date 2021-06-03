Как выучить английский за 3 месяца? Общество

Каждый хотел бы выучить английский язык за короткий срок, дабы длительное время не засиживаться за одним делом и скорее перейти к чему-то новому. Часто возникают вопросы: "Как выучить английский?" и "За сколько можно выучить английский?"

На самом деле полностью выучить любой иностранный язык за 3 месяца невозможно, ведь присутствует огромное количество слов и грамматических конструкций, которые физически нельзя осилить за столь короткий промежуток времени. Но за эти месяцы можно здорово подтянуть иностранный язык, узнать много нового и научиться на нём говорить.

В этой статье мы поделимся с вами некоторыми советами, которые ускорят процесс обучения и помогут всего за 3 месяца выйти на новый уровень знаний.

Преподаватель

Репетитор поможет вам в изучении, составит план занятий, порекомендует учебники и тетради, которые помогут вам выучить больше. Есть много сайтов, которые помогут вам в этом. На платформе Препли вы сможете найти преподавателя, который будет вас обучать качественно и при этом соответствовать вашим требованиям к образованию, наличию дополнительных сертификатов, родному языку, полу и цене за одно занятие.

Практика

Если вы не знаете, как заговорить на английском языке, хотя ваш словарный запас и знания грамматики позволяют это делать, то прямо сейчас начинайте практиковаться. Через некоторое время регулярных занятий вы почувствуете себя гораздо увереннее и сможете начать говорить с другими людьми. Ищите англоговорящих собеседников в сети, такой способ действительно поможет ускорить процесс.

Приложения

Обязательно пользуйтесь дополнительными программами для изучения английского языка. Это очень полезно и интересно, ведь многие из них представлены в игровом формате. Вы сможете учиться в любое время и в любом месте – узнавать новые правила и слова, выполнять интересные задания.

Контент

Смотрите сериалы и фильмы, слушайте аудиокниги и подкасты, читайте книги и новости, следите за популярными иностранными блогерами.