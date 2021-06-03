Партия "Новые люди" провела в Нижнем Новгороде детский футбольный турнир с участием звезд спорта Политика

Фото: партия "Новые люди"

Партия "Новые люди" провела в Нижнем Новгороде детский футбольный турнир с участием звезд спорта 26 июня 2021 года. Об этом сообщили в НРО партии.

Турнир проходил в парке спортивного отдыха "Приокский". Он собрал 32 юных участника из Нижнего Новгорода и Москвы.

За игрой следили родители ребят и знаменитые спортсмены: чемпион Приволжья по футболу Давид Капанадзе и чемпион России Игорь Горелов.

Всех участников разделили на 16 команд по два человека. У каждой команды матч длился три минуты.

"Это современный подход к обучению игры в футбол. Ребята играли два на два. В первую очередь идет индивидуализация процесса: каждый ребенок и нападающий, и защитник. В такой игре происходит быстрый переход из обороны в атаку, из атаки в оборону. У этого подхода есть ряд преимуществ: за три минуты юный спортсмен касается мяча в несколько раз больше, чем в обычной командной игре. Такой формат игры давно используется в Европе", - пояснил футбольный тренер, чемпион Приволжья по футболу Давид Капанадзе.

(фото: партия "Новые люди")

Планируется, что подобные турниры будут проходить регулярно для индивидуализации и прогресса каждого футболиста.

"Это европейский формат обучения футболу. Обучение и практика проходят одновременно. На таких турнирах все победители", - отметил лидер Нижегородского отделения партии "Новые люди" Рустам Досаев.

Участники турнира получили памятные подарки от организатора – партии "Новые люди".