Годовалая девочка выпала из окна дома в Кстове

Годовалая девочка выпала из окна пятого этажа дома в Кстове. Об этом рассказали в прокуратуре Нижегородской области.
Согласно информации в группе в соцсети ВКонтакте, это произошло во втором микрорайоне города.
Ребенок облокотился на москитную сетку и выпал. Девочка была доставлена в детскую областную больницу в крайне тяжелом состоянии.
По данному факту прокуратура организовала проверку. В ходе нее будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних. Сообщается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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