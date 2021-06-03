Годовалая девочка выпала из окна дома в Кстове Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Годовалая девочка выпала из окна пятого этажа дома в Кстове. Об этом рассказали в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации в группе в соцсети ВКонтакте, это произошло во втором микрорайоне города.

Ребенок облокотился на москитную сетку и выпал. Девочка была доставлена в детскую областную больницу в крайне тяжелом состоянии.

По данному факту прокуратура организовала проверку. В ходе нее будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних. Сообщается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.