Нижегородские предприниматели могут принять участие в бесплатном вебинаре с экспертами фонда "Сколково" Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородских предпринимателей приглашают принять участие в открытом онлайн-вебинаре фонда "Сколково" о возможностях для развития своего проекта. Вебинар состоится 8 июля 2021 года в 10:00.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что слушатели этого вебинара ознакомятся с основными программами поддержки стартапов и налоговыми преференциями, получат полезную информацию для развития своих проектов, а ещё узнают, какие преимущества даёт статус участника фонда "Сколково".

Предприниматели также смогут принять участие в индивидуальных презентационных сессиях по направлениям фонда: информационные, промышленные, энергоэффективные, космические технологии и телекоммуникации, биотехнологии, программное обеспечение и вычислительная техника, фармацевтика, медицинское оборудование.

Максим Черкасов напомнил, что с 2019 года в технопарке "Анкудиновка" работает региональное представительство фонда "Сколково". За это время 44 нижегородские компании стали участниками фонда и пользуются кейсами поддержки "Сколково". Например, они получают право использовать фирменный стиль, сервисы и грантовые программы фонда, а также могут пользоваться услугами центра интеллектуальной собственности и центров коллективного пользования.

Участие в вебинаре бесплатное, необходимо лишь зарегистрироваться. Для регистрации на вебинар в качестве слушателя и записи на индивидуальную презентационную сессию достаточно заполнить заявку по ссылке. Заявки принимаются до 6 июля.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (831) 275-83-46.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал одним из приоритетов деятельности правительства создание и развитие делового и инвестиционного климата в регионе.

Так, Нижегородская область впервые вошла в ТОП-10 в Национальном рейтинге инвестиционного климата субъектов РФ Агентства стратегических инициатив, заняв 6 место. Для составления нацрейтинга проводится опрос предпринимателей в регионах и оценивается, насколько благоприятные условия создают управленческие команды местных правительств для ведения бизнеса.

Кроме того сообщалось, что нижегородский технопарк "Анкудиновка" четвёртый год подряд входит в группу А+: данный показатель предполагает наивысшую оценку функционирования технопарка в российском рейтинге.