Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
28 июня 2021 14:16  [74] Нижегородские предприниматели могут принять участие в бесплатном вебинаре с экспертами фонда "Сколково"
28 июня 2021 10:53  [203] Нижегородцев бесплатно обучат основам ведения социального бизнеса
25 июня 2021 18:46  [996] Бензин и дизельное топливо ЛУКОЙЛа награждены золотым знаком качества
25 июня 2021 18:29  [894] "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" стал лауреатом международного конкурса
25 июня 2021 18:07  [1140] Комплекс по производству сжиженного природного газа планируется построить в Нижегородской области в 2022 году
25 июня 2021 17:17  [859] ВТБ: доля внесенных в банкоматы средств выросла до 40%
25 июня 2021 14:43  [820] Банк "Открытие" выплатил треть страхового возмещения вкладчикам "Энергомашбанка"
25 июня 2021 13:31  [785] Индекс деловой активности бизнеса вырос до исторического максимума в мае
25 июня 2021 12:59  [782] Предприятие по металлообработке построят в Сормове в 2022 году
25 июня 2021 11:29  [796] Совет директоров "Нижегородского водоканала" утвердил годовой отчет
Бизнес

Нижегородские предприниматели могут принять участие в бесплатном вебинаре с экспертами фонда "Сколково"

28 июня 2021 14:16  [74] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородских предпринимателей приглашают принять участие в открытом онлайн-вебинаре фонда "Сколково" о возможностях для развития своего проекта. Вебинар состоится 8 июля 2021 года в 10:00.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что слушатели этого вебинара ознакомятся с основными программами поддержки стартапов и налоговыми преференциями, получат полезную информацию для развития своих проектов, а ещё узнают, какие преимущества даёт статус участника фонда "Сколково".

Предприниматели также смогут принять участие в индивидуальных презентационных сессиях по направлениям фонда: информационные, промышленные, энергоэффективные, космические технологии и телекоммуникации, биотехнологии, программное обеспечение и вычислительная техника, фармацевтика, медицинское оборудование.

Максим Черкасов напомнил, что с 2019 года в технопарке "Анкудиновка" работает региональное представительство фонда "Сколково". За это время 44 нижегородские компании стали участниками фонда и пользуются кейсами поддержки "Сколково". Например, они получают право использовать фирменный стиль, сервисы и грантовые программы фонда, а также могут пользоваться услугами центра интеллектуальной собственности и центров коллективного пользования.

Участие в вебинаре бесплатное, необходимо лишь зарегистрироваться. Для регистрации на вебинар в качестве слушателя и записи на индивидуальную презентационную сессию достаточно заполнить заявку по ссылке. Заявки принимаются до 6 июля.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (831) 275-83-46.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал одним из приоритетов деятельности правительства создание и развитие делового и инвестиционного климата в регионе.

Так, Нижегородская область впервые вошла в ТОП-10 в Национальном рейтинге инвестиционного климата субъектов РФ Агентства стратегических инициатив, заняв 6 место. Для составления нацрейтинга проводится опрос предпринимателей в регионах и оценивается, насколько благоприятные условия создают управленческие команды местных правительств для ведения бизнеса.

Кроме того сообщалось, что нижегородский технопарк "Анкудиновка" четвёртый год подряд входит в группу А+: данный показатель предполагает наивысшую оценку функционирования технопарка в российском рейтинге.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Предприниматели
Поделиться:
Новости по теме
04 июня 2021 13:20  [1352] Нижегородская область впервые вошла в ТОП-10 в национальном рейтинге инвестиционного климата АСИ
13 мая 2021 18:19  [2411] Выпуск поливинилацетатных клеев на нижегородской ОЭЗ "Кулибин" начнется в июле
27 апреля 2021 16:54  [812] "РТ-Композитные газовые баллоны" завершает создание производства на ОЭЗ "Кулибин"
28 декабря 2020 15:12  [1389] Производство пластмассовых автокомпонентов запущено на ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph