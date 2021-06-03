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Политика

Домашний арест директору депкультуры Нижнего Новгорода Роману Беагону вновь продлен

28 июня 2021 16:25  [32] Политика
Роман Беагон

Роман Беагон

Фото: Роман Беагон / Facebook

Домашний арест директору департамента культуры Нижнего Новгорода Роману Беагону вновь продлен. Об этом пишет pravda-nn.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Согласно информации, срок домашнего ареста продлен еще на месяц – до 27 июля 2021 года.

Напомним, что чиновник был задержан 20 апреля.

Следователи полагают, что в декабре 2020 года по указанию подозреваемого его подчиненными был заключен договор на изготовление 10 единиц информационных стендов на сумму 1,2 млн рублей. При этом обязательства по договору исполнены не были. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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Теги:
чиновники
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