Домашний арест директору депкультуры Нижнего Новгорода Роману Беагону вновь продлен Политика

Роман Беагон Фото: Роман Беагон / Facebook

Домашний арест директору департамента культуры Нижнего Новгорода Роману Беагону вновь продлен. Об этом пишет pravda-nn.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Согласно информации, срок домашнего ареста продлен еще на месяц – до 27 июля 2021 года.

Напомним, что чиновник был задержан 20 апреля.

Следователи полагают, что в декабре 2020 года по указанию подозреваемого его подчиненными был заключен договор на изготовление 10 единиц информационных стендов на сумму 1,2 млн рублей. При этом обязательства по договору исполнены не были. В отношении него возбуждено уголовное дело.