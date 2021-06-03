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Анонсы событий для СМИ на 29 июня 2021 года
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Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 28 июня по 4 июля 2021 года

28 июня 2021 16:40  [82] Культура и отдых
Выставка номинантов премии Инновация-2021

Выставка номинантов премии Инновация-2021

Фото: с сайта музея Арсенал

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 28 июня по 4 июля.

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

29 июня - спектакль по пьесе Дейва Фримена и Джона Чепмена "Ключ для двоих" (16+);
30 июня - спектакль по пьесе Василия Шукшина "Энергичные люди" (16+).

Нижегородский театр юного зрителя:
28 июня - спектакль Центра драматургии и режиссуры Москвы по пьесе Алексея Казанцева "Старый дом" в рамках фестиваля "Золотая Маска" (16+);
30 июня, 1 июля - спектакль театра "Красный факел" по пьесе Максима Горького "Дети солнца" в рамках фестиваля "Золотая Маска" (16+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

3 июля - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Приключения капельки воды" (6+), лекция "Жил отважный капитан" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), лекция "Путешествие на МКС" (12+), экскурсия "Астрономия и космонавтика" (12+), лекция "Учи созвездия с планетарием" (12+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+), программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Небо лета" (12+), программа "Планеты, открытые заново" (12+);
4 июля - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о космонавтах" (6+), программа "Астрономическая азбука" (6+), экскурсия "Астрономия и космонавтика" (12+), лекция "Звездное небо лета" (12+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+), программа "Небо лета" (12+), программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Небо весны" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

НГХМ — Музей зарубежного искусства (Дом Сироткина): выставка "Тьеполо, Каналетто, Гварди и современники" (0+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+), фестиваль детского творчества "Новые сказки старого города" (0+);

НГИАМЗ - Усадьба Рукавишниковых: выставка "Поэзия стекла" (0+), выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (0+);

НГИАМЗ – Музей-Покровка, 8: экспозиция самоваров из частной коллекции (0+);

НГИАМЗ – исторический парк "Россия – моя история": интерактивная выставка "Вспомним" (0+), краеведческая экспозиция (0+), интерактивная экспозиция "Россия. ХХ век" (0+), мультимедийная выставка "Рюриковичи. Романовы" (0+);

НГИАМЗ – Технический музей: старинная техника и инструменты (0+);

НГИАМЗ – Игрушечный музей: коллекция художника Александра Лаврова (0+);

Арсенал: выставка номинантов премии "Инновация-2021" (18+), выставка-исследование "Перерыв 15 минут" (12+), выставка "Третья идея", посвященная жизни Андрея Сахарова (12+).

Центр культуры и кино "Зарница": выставка работ фотохудожника, снимавшего звезд на кинофестивалях, Дениса Макаренко.

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