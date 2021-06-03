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Общество

Энергопотребление в Нижегородской области приблизилось к допандемийному уровню

28 июня 2021 17:50  [62] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

За пять месяцев 2021 года энергопотребление в Нижегородской области приблизилось к допандемийному уровню. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как отметил глава региона, в 2020 году отмечалось снижение потребления электрической энергии – на 6,8%, до 19 482 млн кВт/ч. За 5 месяцев 2021 года потребление электроэнергии в энергосистеме Нижегородской области выросло на 6,3% по сравнению с тем же периодом 2020-го, до 8 688,2 млн кВт/ч.

Электростанции энергосистемы Нижегородской области за пять месяцев 2021 года выработали 4 863,2 млн кВт/ч электроэнергии. В 2021 году прогнозируется рост потребления электрической энергии энергосистемы региона до 20 446 млн кВт/ч.

"К энергосистеме Нижегородской области в этом году планируется подключить как промышленные предприятия, так и объекты социальной инфраструктуры, которые создаются в рамках национальных проектов "Демография", "Здравоохранение", "Жильё и городская среда", инфраструктурной программы "Город 800" и других", - подчеркнул Глеб Никитин.

Например, в Богородском районе на конец июня 2021 года запланировано технологическое присоединение к сетям электроснабжения нового цеха ООО "Волго-Окский химический комбинат" (производство смазочных материалов, присадок к ним и антифризов).

До сентября 2021 года в Арзамасе предполагается технологическое присоединение детского сада №34 "Чиполлино", который начнёт работу в этом году.

"Развитие сетевой инфраструктуры обязательно будет продолжаться. В регионе выработана инициатива о том, чтобы делать это с использованием "инфраструктурного меню". Наличие ресурсов меняет отношение инвесторов к территориям, позволяет строить новое жилье и создавать рабочие места", - добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, согласно мониторингу АНО "Агентство стратегических инициатив" в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2021 году среднее время подключения к электросетям в Нижегородской области составило 77,89 дня. Для подключения требуется, в среднем, пять процедур.

В рамках планов внедрения целевых моделей "Технологическое присоединение к электрическим сетям" и "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование", утвержденных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р, с 2017 года осуществляется реализация мероприятий по сокращению количества этапов и сроков технологического присоединения к электросетям, расширению использования информационных технологий при взаимодействии участников процесса.

В министерстве напомнили, что подать заявку на технологическое присоединение к сетям электроснабжения можно самостоятельно или с помощью своего представителя по доверенности:

- в офисах обслуживания потребителей электросетевых организаций;

- посредством направления по почте РФ в адрес электросетевых организаций;

- воспользовавшись сервисом "Личный кабинет потребителя" на официальных сайтах электросетевых организаций или на портале по технологическому присоединению к электрическим сетям https://портал-тп.рф/accession.

К заявке необходимо приложить пакет документов, определенный Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861.

По результатам рассмотрения заявки сетевая организация готовит и направляет заявителю оферту договора, содержащую перечень мероприятий по технологическому присоединению, обязательства сторон, а также сроки их реализации.

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Теги:
Правительство Нижегородской области Электроэнергия
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