356 протоколов за нарушение масочного режима вынесено за неделю в Нижегородской области Общество

Фото: администрация Дзержинска

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На территории Нижегородской области с 19 по 27 июня прошли проверочные мероприятий по соблюдению требований указа №27 "О введении режима повышенной готовности". Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности Нижегородской области.

Согласно информации, ежедневно в рейдах задействовано от 269 до 275 патрулей, в которых участвует до 600 человек. В состав патрулей входят 230-240 сотрудников полиции, 20-30 - представителей органов исполнительной власти, а также порядка 270-290 представителей муниципалитетов и 50-60 волонтёров.

За прошедшую неделю было проведено 123 проверки в отношении юридических лиц и 1 573 - в отношении физических лиц. По итогам вынесено 356 протоколов, а также проведено 1 220 профилактических бесед.

В департаменте уточнили, что при проведении проверочных мероприятий выявлены нарушения со стороны юридических, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей. Так, наиболее частые нарушения связаны с отсутствием рециркуляторов, нерегулярной уборкой помещений и дезинфекцией, с отсутствием термометрии.

Напомним, 16 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". В частности, ужесточен контроль за соблюдением масочного режима - в общественном транспорте, магазинах, а также в точках общепита. Кроме того, введены ограничения на посещение массовых мероприятий в регионе, в том числе кинотеатров и детских развлекательных центров. Ответственность за нарушение указа определена статьей 20.6.1 КоАП РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа.

Так, за нарушение режима гражданам грозит штраф 1 до 30 тысяч рублей, должностным лицам – от 10 до 50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 30 до 50 тысяч рублей, а юрлицам – от 100 до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение размер штрафа значительно возрастает, а для ИП и юрлиц предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что за 5 месяцев 2021 года за нарушение масочного режима было составлено более 15 тысяч протоколов.