ФНПР выпустила обращение к россиянам по поводу вакцинации Общество

Федерация независимых профсоюзов России обратилась к трудящимся страны с призывом пройти вакцинацию от COVID-19.

“Уже больше года Россия живёт и работает в условиях пандемии. Мы преодолели не только несколько волн новой вирусной заразы. Мы победили психоз, который грозил охватить всё общество, парализовав волю людей. Угроза спрятаться по квартирам ради самосохранения уже не пугает граждан”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия президента РФ и правительства помогли экономике удержаться на плаву: рынок труда восстанавливается, снова заработали в полную силу предприятия. Но возвращение уверенности не должно перерастать в самоуверенность, поскольку вирус меняет свои формы.

Для безопасности граждан российские биологи разработали и производят вакцины, которые помогают избежать тяжёлых последствий болезни, сформировать коллективный иммунитет.

“Но успех борьбы против него возможен только при общих усилиях. Сейчас российские медицинские учреждения дают возможность привиться бесплатно – возможность, которой лишены граждане многих других государств.

Сегодня наш долг – помочь самим себе и стране. Нужно слушать не сплетни из подворотни, а медицинских специалистов, учёных, которые на языке фактов говорят: спасение от вируса - это массовое вакцинирование, а сегодня оно у нас ниже, чем у других стран”, - обращаются представители ФНПР к жителям страны.

“Нашим умершим товарищам уже не до борьбы за повышение зарплаты и достойные условия труда. Чтобы бороться – нужно быть живым. Сделай прививку, чтобы спасти свою жизнь, здоровье родных и близких, коллег по работе, друзей и соседей. Сделай прививку, чтобы безопасно трудиться”, - сказано в обращении Федерации независимых профсоюзов России.



Напомним, обязательная вакцинация от коронавируса для ряда граждан введена в Нижегородской области согласно постановлению главного санитарного врача по региону Наталии Кучеренко от 20 июня. В частности, мера касается работников различных сфер, которые по роду деятельности контактируют с большим количеством людей.

Согласно данным, предоставленным правительством Нижегородской области, в регионе в июне вакцинировались более 90 тысяч жителей. Причём из этого числа 40 тысяч человек сделали прививку в течение последней недели.

"Темпы вакцинации в регионе резко возросли. Пока растет и число заболевших, но при активной прививочной кампании и соблюдении необходимых мер безопасности ситуация обязательно стабилизируется”, - отметил глава региона Глеб Никитин.



Кроме того, сообщалось, что процент вакцинации сотрудников от коронавируса проверят в нижегородских компаниях после 25 июля. Об этом рассказала главный санитарный врач Нижегородской области Наталия Кучеренко.