Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
28 июня 2021 20:07  [89] ФНПР выпустила обращение к россиянам по поводу вакцинации
28 июня 2021 19:38  [130] 356 протоколов за нарушение масочного режима вынесено за неделю в Нижегородской области
28 июня 2021 19:12  [245] Работы по благоустройству центральной площади парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде идут полным ходом
28 июня 2021 18:42  [185] Сквер на ул. Премудрова в Нижнем Новгороде готов на 75%
28 июня 2021 17:50  [157] Энергопотребление в Нижегородской области приблизилось к допандемийному уровню
28 июня 2021 17:49  [212] РЭО ГИБДД на Стрелке в Нижнем Новгороде изменит режим работы 29 июня
28 июня 2021 17:42  [227] Все 334 "умные остановки" заработают в Нижнем Новгороде к августу
28 июня 2021 17:20  [154] Более 60 волонтёров приступило к работе в 16 медицинских организациях Нижегородской области
28 июня 2021 16:31  [177] Нижегородский водоканал ужесточил контроль качества воды по микробиологическим показателям
28 июня 2021 16:11  [266] Вакуумный каркасный купол и специализированные кресла установят в нижегородском планетарии
Общество

ФНПР выпустила обращение к россиянам по поводу вакцинации

28 июня 2021 20:07  [89] Общество

Федерация независимых профсоюзов России обратилась к трудящимся страны с призывом пройти вакцинацию от COVID-19.

“Уже больше года Россия живёт и работает в условиях пандемии. Мы преодолели не только несколько волн новой вирусной заразы. Мы победили психоз, который грозил охватить всё общество, парализовав волю людей. Угроза спрятаться по квартирам ради самосохранения уже не пугает граждан”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия президента РФ и правительства помогли экономике удержаться на плаву: рынок труда восстанавливается, снова заработали в полную силу предприятия. Но возвращение уверенности не должно перерастать в самоуверенность, поскольку вирус меняет свои формы.

Для безопасности граждан российские биологи разработали и производят вакцины, которые помогают избежать тяжёлых последствий болезни, сформировать коллективный иммунитет.

“Но успех борьбы против него возможен только при общих усилиях. Сейчас российские медицинские учреждения дают возможность привиться бесплатно – возможность, которой лишены граждане многих других государств.

Сегодня наш долг – помочь самим себе и стране. Нужно слушать не сплетни из подворотни, а медицинских специалистов, учёных, которые на языке фактов говорят: спасение от вируса - это массовое вакцинирование, а сегодня оно у нас ниже, чем у других стран”, - обращаются представители ФНПР к жителям страны.

“Нашим умершим товарищам уже не до борьбы за повышение зарплаты и достойные условия труда. Чтобы бороться – нужно быть живым. Сделай прививку, чтобы спасти свою жизнь, здоровье родных и близких, коллег по работе, друзей и соседей. Сделай прививку, чтобы безопасно трудиться”, - сказано в обращении Федерации независимых профсоюзов России.

Напомним, обязательная вакцинация от коронавируса для ряда граждан введена в Нижегородской области согласно постановлению главного санитарного врача по региону Наталии Кучеренко от 20 июня. В частности, мера касается работников различных сфер, которые по роду деятельности контактируют с большим количеством людей.

Согласно данным, предоставленным правительством Нижегородской области, в регионе в июне вакцинировались более 90 тысяч жителей. Причём из этого числа 40 тысяч человек сделали прививку в течение последней недели.

"Темпы вакцинации в регионе резко возросли. Пока растет и число заболевших, но при активной прививочной кампании и соблюдении необходимых мер безопасности ситуация обязательно стабилизируется”, - отметил глава региона Глеб Никитин.

Кроме того, сообщалось, что процент вакцинации сотрудников от коронавируса проверят в нижегородских компаниях после 25 июля. Об этом рассказала главный санитарный врач Нижегородской области Наталия Кучеренко.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вакцина Коронавирус Профсоюз
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph