Три человека погибли в массовом ДТП под Лысково Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Три человека погибли в массовом ДТП под Лысково. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла в 06:50 29 июня в городе Лысково, ул. Казанская, 500 км ФАД М-7 "Волга".

Отмечается, что произошло столкновение одного грузового автомобиля и ещё трёх легковых автомобилей. В последствии один из автомобилей загорелся.

Предварительно установлено, что в автоаварии пострадали 4 человека, 3 из которых погибли.

В настоящее время на месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Они уточняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают личности погибших.