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Три человека погибли в массовом ДТП под Лысково. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, авария произошла в 06:50 29 июня в городе Лысково, ул. Казанская, 500 км ФАД М-7 "Волга".
Отмечается, что произошло столкновение одного грузового автомобиля и ещё трёх легковых автомобилей. В последствии один из автомобилей загорелся.
Предварительно установлено, что в автоаварии пострадали 4 человека, 3 из которых погибли.
В настоящее время на месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Они уточняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают личности погибших.
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