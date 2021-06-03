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Происшествия

Три человека погибли в массовом ДТП под Лысково

29 июня 2021 08:10  [239] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Три человека погибли в массовом ДТП под Лысково. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ  МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла в 06:50 29 июня в городе Лысково, ул. Казанская, 500 км ФАД М-7 "Волга".

Отмечается, что произошло столкновение одного грузового автомобиля и ещё трёх легковых автомобилей. В последствии один из автомобилей загорелся.

Предварительно установлено, что в автоаварии пострадали 4 человека, 3 из которых погибли.

В настоящее время на месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Они уточняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают личности погибших.

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Теги:
ДТП
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