Фонд кино выделит 15 млн рублей на модернизацию кинозалов в Нижегородской области Экономика

Фото: пресс-служба правительства региона

Фонд кино выделит 15 млн рублей на модернизацию кинозалов в Нижегородской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, три учреждения культуры в р.п. Ардатов и Мухтолово Ардатовского района, а также в р. п. Сухобезводное Семеновского района получат средства на приобретение цифрового оборудования, киноэкрана, систем для 3D-показа, кресел, программно-аппаратных средств.

Отмечается, что программа не предполагает софинансирования из областного и местных бюджетов, но отдает предпочтение учреждениям, которые вкладывают дополнительные средства в обновление помещений кинозала.

Напомним, что с 2016-го по 2020 год в рамках программы кинофикации, проводимой Фондом кино, модернизированы 24 кинозала Нижегородской области в Павловском, Лысковском, Уренском, Шахунском, Ветлужском, Сергачском, Городецком, Починковском, Ковернинском, Сеченовском, Богородском, Большеболдинском, Первомайском, Володарском, г.о. Семеновский, г.о.г. Дзержинск, г. Саров, г.о.г. Выкса, г.о. Навашинский.