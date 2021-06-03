Банк "Открытие" выступил организатором дебютного размещения "зеленых" облигаций АО "Атомэнергопром" Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие" выступил организатором дебютного размещения "зеленых" облигаций АО "Атомэнергопром". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, банк выступил одним из организаторов размещения пятилетних облигаций АО "Атомэнергопром" серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей. Ставка купона была установлена на уровне 7,50%, расчеты по сделке были завершены 25 июня 2021 года.

Денежные средства, полученные от размещения выпуска облигаций, будут направлены на рефинансирование ранее понесенных расходов на программу "Ветроэнергетика". Выпуск получил независимое заключение от "Эксперта РА" о соответствии принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ.

Сбор заявок инвесторов проходил 22 июня 2021 года. Первоначальный ориентир ставки купона был объявлен на уровне 7,70 – 7,80% годовых. При запланированном объеме размещения 10 млрд рублей спрос на бумаги в итоге превысил 80 млрд рублей. Переподписка позволила эмитенту снизить ставку купона и установить финальный купон на уровне 7,50% годовых. В сделке приняли участие все категории инвесторов – банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, а также розничные инвесторы.

"Мы рады выступить организаторами дебютного выпуска зеленых облигаций АО «Атомэнергопром», который стал знаковым событием для локального долгового рынка и установил "зеленый" ориентир для российских корпоративных заемщиков. Уверены, что успешное размещение и высокий интерес инвесторов к этому выпуску обеспечат дополнительный импульс для развития ESG инструментов на российском рынке", – сказал вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка "Открытие" Евгений Ананьев.

Организаторами размещения выступили банк "Открытие", Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Россельхозбанк, Совкомбанк и Sber CIB. Агент по размещению – Газпромбанк. Выпуск включен в сектор устойчивого развития, сегмент зеленых облигаций на Московской бирже.