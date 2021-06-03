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Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" напоминает о необходимости поверки 925 общедомовых приборов учета в Дзержинске

29 июня 2021 13:31  [70] Общество

Фото: пресс-служба компании

АО "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает управляющим компаниям Дзержинска о необходимости провести поверку 925 общедомовых приборов учета тепла и ГВС. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, именно у такого количества счетчиков закончился межповерочный интервал работ.

Общедомовые приборы учета входят в состав общего имущества и обязанность по содержанию, эксплуатации и техническому обслуживанию ОПУ лежит на организации, управляющей домом. После подтверждения работоспособности ОПУ тепловой энергии и горячего водоснабжения должна быть создана комиссия для ввода прибора учета в эксплуатацию с приглашением представителя теплоснабжающей организации. Работы должны быть выполнены до 15 сентября 2021 года.

Если организации, управляющие домом, не проведут поверку счетчика, то объем потребления тепловой энергии в многоквартирном доме (МКД) будет определяться расчетным путем, а не на основании фактических показаний ОПУ, так как прибор учета будет считаться вышедшим из строя. В итоге, сумма годовой корректировки за отопление может значительно вырасти для жителей таких МКД.

"Поверка общедомовых приборов учета тепла и горячей воды – процедура серьезная, требующая особого внимания. Рекомендуем жителям многоквартирных домов проконтролировать ее своевременное выполнение управляющими организациями", - подчеркнула руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Наталья Шишкина.

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Теги:
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