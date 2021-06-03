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Нижегородская область получит более 128 млн рублей на углубленную диспансеризацию переболевших COVID-19

29 июня 2021 13:56  [60] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде 28 июня 2021 года к одобрила предложения о выделении средств из резервного фонда бюджетам территориальных фондов ОМС субъектов РФ на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации лиц, перенесших COVID-19. Финансирование планируется обеспечить уже в этом году в рамках реализации территориальной программы ОМС.

Как сообщил председатель комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по бюджету и налогам, член фракции "Единая Россия", сопредседатель комиссии Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований (которая утверждает траты бюджета на борьбу с пандемией) Андрей Макаров, Нижегородская область получит в соответствии с этим решением более 128 млн рублей.

"Люди, перенесшие COVID-19, безусловно, должны проходить углубленную диспансеризацию. И мы добились выделения на эти цели дополнительных средств регионам, в том числе Нижегородской области. Финансирование предусмотрено на текущий год. Минздрав России уже опубликовал проект порядка направления граждан на углубленную диспансеризацию. Приказ вступит в силу 1 июля 2021 года и будет действовать шесть лет", - сказал Андрей Макаров.

В первую очередь углубленную диспансеризацию смогут пройти переболевшие короновирусом, с момента выздоровления которых прошло не менее 60 дней.

Принимать пациентов на диспансеризацию будут как государственные, так и частные клиники, имеющие соответствующие лицензии. Итогом углубленной диспансеризации станет направление на диспансерное наблюдение врачом-терапевтом, врачами-специалистами с проведением профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий, оказанием специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. С программой углубленной диспансеризации переболевших COVID-19 можно ознакомиться на сайте правительства.

Андрей Макаров напомнил, что победить пандемию можно только путём активной вакцинации населения, а также при соблюдении всех необходимых мер профилактики распространения заболевания.

Ранее сообщалось, что комиссия Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила Нижегородской области выделение дополнительных средств в виде межбюджетных трансфертов на оказание медицинской помощи заболевшим коронавирусом и пациентам с подозрением на COVID-19. Регион получит порядка 553,7 млн рублей.

Напомним, правительство поддержало инициативу "Единой России" о дополнительном выделении средств на оказание плановых медицинских услуг, в том числе на постковидную реабилитацию. В 2021 году регионам выделят не менее 50 млрд рублей на эти цели. Соответствующее поручение Минздраву и Минфину в мае дал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на ежегодном отчёте правительства РФ в Госдуме.

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Теги:
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