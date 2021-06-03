ВТБ: оборот медлабораторий в Нижнем Новгороде за неделю вырос почти в 1,5 раза Бизнес

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ВТБ: оборот медлабораторий в Нижнем Новгороде за неделю вырос почти в 1,5 раза. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.

Согласно информации, медицинские лаборатории Нижнего Новгорода за минувшую неделю увеличили выручку на 44% - до 1 млн рублей, количество транзакций показало рост на 70%.

К показателям за аналогичный период 2020 года оборот лабораторий Нижнего Новгорода и области вырос вдвое. Средний чек составил почти 1,5 тысяч рублей – на четверть меньше, чем годом ранее.

Выручка платных медицинских учреждений Нижнего Новгорода к показателям предыдущей недели показала прирост на 14% и достигла почти 3 млн рублей – это в 2 раза больше, чем годом ранее. Число транзакций в этой категории за неделю выросло на 30%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 2,5 раза. Средний чек составил 3,1 тысяч рублей.

Спрос на услуги медицинских лабораторий и медучреждений в целом по стране также увеличился. Оборот российских медлабораторий за прошедшую неделю вырос к предыдущей неделе на 21% - до 77 млн рублей. Количество транзакций также оказалось на 21% больше, чем неделей ранее – почти 40 тысяч.

По сравнению с предпоследней неделей июня прошлого года спрос на услуги таких лабораторий увеличился в 2 раза, а с доковидным 2019 годом – в 2,2 раза. При этом оборот по сравнению с 2020 годом вырос на 64%, а с 2019 годом – на 71%. Средний чек составил 3,2 тыс. рублей – это на 11% больше, чем неделей ранее, но на 4% меньше, чем в 2020 году и на треть меньше показателей 2019 года.

Между тем, остальные сегменты медицинских услуг в России продемонстрировали рост в пределах 10% либо незначительное снижение. Например, выручка платных медицинских учреждений за неделю выросла всего на 9% к предыдущей неделе и достигла 76 млн рублей – это на 70% больше, чем годом ранее, но меньше, чем в 2019 году. Выручка аптек осталась на уровне предыдущей недели и составила 194 млн рублей, а на медицинские услуги россияне потратили почти 40 млн рублей (+2%). В Москве выручка в обоих сегментах неделя к неделе незначительно снизилась.

"Изменение эпидемиологической ситуации в России, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, а также введение связанных с этим ограничений привело к росту спроса на услуги медицинских лабораторий, в частности, на проведение ПЦР-тестирования и анализов на антитела. Поэтому выручка медицинских лабораторий ожидаемо выросла, и, по нашей оценке, этот рост продолжится – в первую очередь в Москве, где накануне вступили в силу новые правила посещения заведений общественного питания", – отметил заместитель руководителя департамента эквайринга ВТБ Сергей Кирпиченко.