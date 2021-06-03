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Новые деревья высадят в нижегородском Кремле взамен поваленных ураганом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, в результате урагана, который прошел в регионе и в Нижнем Новгороде накануне, пострадали семь деревьев, произошли локальные разрушения ограждений строительных площадок.
Отмечается, что несколько деревьев пострадало на центральной площади, две ели – в губернаторском саду. Также на площади мемориала "Вечный огонь" от урагана пострадали березы и липа. Уже принято решение о посадке новых деревьев взамен поврежденных.
В настоящее время ведутся работы по уборке территории.
Напомним, что ураган также повалил более 200 деревьев во всех районах Нижнего Новгорода.
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