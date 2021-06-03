Новые деревья высадят в нижегородском Кремле взамен поваленных ураганом Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Новые деревья высадят в нижегородском Кремле взамен поваленных ураганом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в результате урагана, который прошел в регионе и в Нижнем Новгороде накануне, пострадали семь деревьев, произошли локальные разрушения ограждений строительных площадок.

Отмечается, что несколько деревьев пострадало на центральной площади, две ели – в губернаторском саду. Также на площади мемориала "Вечный огонь" от урагана пострадали березы и липа. Уже принято решение о посадке новых деревьев взамен поврежденных.

В настоящее время ведутся работы по уборке территории.

Напомним, что ураган также повалил более 200 деревьев во всех районах Нижнего Новгорода.