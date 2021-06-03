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Политика

"Избиратель лицемерия не терпит", – Константин Костин

29 июня 2021 18:14  [62] Политика

Фото: с сайта apn-nn.com

Глава ФоРГО, Константин Костин, в интервью журналистам, поделился своим мнением о специфике избирательной кампании 2021 года.

"Кампания пройдет в уникальных условиях. Старт совпал с пиком третьей волны коронавируса. В жизнь граждан вернулись ограничения, власти проводят кампанию по вакцинации, а информационная война между сторонниками и противниками прививок накаляется с небывалой силой", – эксплицирует Константин Костин.

"Сегодня политические партии вынуждены в максимально короткие сроки принимать решения о кардинальной трансформации кампании. COVID-19, очевидно, с нами надолго, и в предложенных реалиях надо уметь жить, работать и выигрывать", – полагает известный политтехнолог.

Раскрывая суть новых вызовов, с которыми столкнулись политики, координатор Экспертного совета партии "Единая Россия" Костин говорит: "Одной из первых трудностей, с которыми столкнулись политические партии в России, — это проведение предвыборных съездов в новых коронавирусных реалиях. Отказаться от проведения съездов — нельзя, провести онлайн — пока невозможно, а проводить съезды так, будто и нет никакой пандемии — лицемерно и опасно, ведь это может привести к потере электоральной привлекательности. "Единая Россия" была вынуждена почти в три раза сократить число делегатов, чтобы на мероприятии присутствовало не больше 1000 человек. Допуск на съезд осуществлялся только после сдачи ПЦР-теста, всем присутствующим выдавали маски, а к подготовке самого съезда привлекались сотрудники Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения Москвы.

ЛДПР во время своего съезда также старалась сохранить баланс между юридическими требованиями и требованиями санитарных врачей — в зале съезда соблюдалась дистанция, а делегаты не пренебрегали средствами индивидуальной защиты.

Своего рода исключениями стали КПРФ и "Справедливая Россия — За правду", которые в силу разных причин пошли по пути формального соблюдения санитарных требований. А значительная часть делегатов обоих съездов повели себя словно ковид-диссиденты — не надевали маски и не соблюдали дистанцию. Такое попустительство может сыграть с обеими партиями злую шутку, ведь избиратель лицемерия не терпит", – заключает Константин Костин.

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Теги:
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