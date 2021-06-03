Образовательный модуль для потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы проходит в Нижнем Новгороде Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Сегодня в Нижнем Новгороде в Корпоративном университете правительства Нижегородской области стартовал обучающий модуль "Идеолог-полемист" на базе нижегородской площадки Высшей партийной школы "Единой России". В нем принимают участие почти 50 победителей предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы депутатов в Госдуму из разных регионов страны.

В течение двух дней им предстоит пройти интенсивный обучающий курс с лекциями, семинарами и практическими заданиями. Занятия проводят ведущие политические лидеры и эксперты федерального и регионального уровней.

Старт модулю дали заместитель руководителя Центрального исполнительного комитета партии Роман Любарский и заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. По видеосвязи перед участниками с лекцией выступил первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Государственной Думе Андрей Исаев. О подготовке к избирательной кампании рассказали заместитель руководителя ЦИК "Единой России" - руководитель Управления региональной и технологической работы Андрей Парфенов и Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга "ИНСОМАР".

Как отметила руководитель образовательной площадки Высшей партийной школы "Единой России" в Нижегородской области, депутат городской Думы Нижнего Новгорода Инна Ванькина, для образовательного модуля была разработана уникальная программа, обучение по которой проходит только на нижегородской площадке. Почти за полтора года работы было проведено шесть образовательных курсов, как онлайн, так и оффлайн. И, по мнению участников и экспертов, этот формат очень востребован и полезен. Политический запрос и непростая ситуация в стране сегодня диктует необходимость в обновлении партии, постоянном развитии, переосмыслении рабочей повестки и наполнении ее новыми действиями и ценностями.

"Для нас это большая ответственность и честь, что наш образовательный модуль востребован на федеральном уровне. Сегодня у нас проходит обучение для потенциальных кандидатов на выборы в Госдуму. В нем принимают участие порядка 50 человек из разных регионов страны. Желающих было намного больше, но из-за ситуации с пандемией пришлось сократить число участников. Кто-то из них уже имеет политический вес, но для многих это первый опыт участия в избирательной кампании. Сегодня здесь собрались люди самых разных профессий: представители здравоохранения, образования, научного сообщества, бизнеса, общественных организаций. Они из разных регионов, но везде жителей волнуют одни и те же проблемы. Главная задача нашего модуля – повышение эффективности коммуникаций, получение навыков и компетенций для работы с избирателями и конкурентами. И здесь важно, чтобы кандидаты умели выстраивать диалог, честно и открыто дискутировать на неудобные темы, понимать, что от них ждут люди, уметь отстаивать свои идеи, работать в команде. И все эти знания они получают на нашей образовательной площадке", - сказала Инна Ванькина.

На тренинг-семинаре проходят интерактивные лекции, деловые игры, которые проводят разработчик программы, руководитель Центра "Практика" Нина Зверева и известные медиатренеры. В курс обучения входят разработка идей, их генерация, публичная презентация, экспертиза, технологии публичных выступлений, умение вести диалог, аргументировано и понятно представлять и защищать свои идеи, общаться, командная работа.

"Это очень хорошо, что наш филиал школы заработал так активно, что сегодня здесь собрались участники со всей страны. Проведение такого обучения имеет большую пользу с нескольких сторон. Во-первых, это получение знаний и развитие компетенций. Каждый человек должен для себя всегда расти и учиться, чтобы быть более полезным людям. Второй момент – это, конечно, общение между собой. Обсуждаем разные темы, основные направления программы, с которой мы пойдем на выборы, как вместе работать в будущем. Мы с коллегами пообщались, видим многие интересные практики, готовы их внедрять у себя, узнаем, как люди решали те или иные проблемы, в том числе по законотворчеству нашли много интересных точек соприкосновения. Поэтому в этом тоже есть практическая хорошая польза. И слова «вместе мы можем больше» приобретают сейчас новый смысл, потому что, пытаясь ответить на сложные вопросы, мы ищем не каждый свой путь, а вырабатываем его вместе, с учетом наших знаний, нашего опыта", - сказала заместитель секретаря НРО партии, руководитель фракции "Единой России" в Законодательном собрании Нижегородской области Ольга Щетинина.

По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга "ИНСОМАР" Виктора Потуремского, сегодня запрос на кандидата, который соответствовал бы компетентности по волевым качествам, личным качествам, профессиональной подготовке и опыту тем чрезвычайным ситуациям, в которых мы все оказались.

"То есть, прежде всего, кандидат должен подтвердить свою способность действовать и решать проблемы простых людей в этих сложных условиях. Я могу сказать, что есть безусловное обновление, и многие кандидаты хорошо понимают специфику и повестку предстоящей кампании. Высшая партийная школа – внутрипартийный проект, который нацелен на то, чтобы формировать новую стратегию, новую систему коммуникации с избирателями, и он показал себя, безусловно, успешно. Если смотреть на результаты праймериз, то выпускники Высшей партийной школы и федерального "ПолитСтартапа" заняли очень достойную квоту представленности в выдвижении от партии на выборах", - сообщил эксперт.

Отмечается, что при проведении образовательного модуля соблюдаются строгие меры эпидемиологической безопасности в связи с пандемией. Все участники предоставляют ПЦР-тесты с отрицательным результатом или справки о наличии антител, либо сертификаты о вакцинации. Кроме того, при входе волонтеры измеряют температуру и выдают индивидуальные средства защиты.

Напомним, решение об открытии площадки Высшей партийной школы в Нижегородской области было принято в декабре 2019 года на заседании Президиума Генерального совета партии "Единая Россия" в Москве по инициативе секретаря регионального отделения партии, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"Образовательный модуль – это абсолютно необходимый инструмент как на федеральном, так и на региональном уровне. Он учит отвечать на жизненные вопросы, которые волнуют людей, используя полученные теоретические и практические навыки. У нас в партии огромное количество опытных профессионалов, опытных администраторов, но зачастую им не хватает тех или иных компетенций. Уверен, что обучение приведет к повышению качества политического процесса в регионе", – сказал ранее Глеб Никитин.