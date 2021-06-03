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Общество

Молодёжный форум ПФО "iВолга-2021" перенесли на август 2021 года

29 июня 2021 19:16  [87] Общество

Фото: vk.com/forumivolga

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сроки проведения и формат Молодёжного форума ПФО "iВолга-2021" будут изменены. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Такое решение принято в связи с осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки в стране, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Речь идёт о переносе форума "iВолга" на последнюю декаду августа 2021 года. Отмечается, что форум будет проведён в дистанционном формате.

Организаторы рассказали, что в настоящее время организаторами разрабатываются новый порядок проведения образовательной, грантовой, культурно-развивающей программ Форума, а также форматы крупнейших окружных мероприятий в рамках "iВолги".

Напомним, Молодёжный образовательный форум "iВолга" - самый масштабный молодежный форум Приволжского федерального округа, который проводится по поручению президента РФ. В прошлом году форум впервые прошёл в онлайн-формате. В нём приняли участие 3 607 резидентов и более 65 тысяч зрителей из 82 регионов России, а количество просмотров образовательного контента превысило 600 тысяч.

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Теги:
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