Нижегородская область получит дополнительно 700 млн рублей на ремонт дорог Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область получит дополнительно 700 млн рублей на ремонт дорог. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, эта сумма предусмотрена в рамках финансирования из федерального бюджета: по предложению Президента РФ Владимира Путина правительство выделит дополнительно 30 млрд рублей на ремонт не менее 2 тыс. километров



28 июня 2021 года это решение одобрила комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

"Предложения о выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации дополнительных средств ускорит достижение плановых показателей нацпроекта по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети", - отметил председатель комитета Госдумы России по бюджету и налогам, сопредседатель комиссии Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований Андрей Макаров.

Как сообщил на заседании Правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин, средства планируется направить на приведение в нормативное состояние региональных, муниципальных и местных дорог.

"Для нашего региона эти деньги станут дополнением к масштабной реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Они позволят нам привести в нормативное состояние еще около 50 км дорог", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что на сегодняшний день по нацпроекту в Нижегородской области ремонтируют около 750 км дорог, с учётом Дзержинска и Нижнего Новгорода.

Напомним, Президент России Владимир Путин предложил выделить регионам дополнительно к уже предусмотренным средствам 30 млрд рублей на ремонт дорог, выступая на ХХ Съезде партии "Единая Россия", который прошел 19 июня 2021 года в Москве.

Президент обратил внимание Правительства на сроки выделения денег. "Нужно направить эти средства в ближайшие дни, чтобы коллеги на местах могли использовать их в уже в летние и осенние месяцы, то есть в оптимальный период для проведения качественных дорожных работ", - добавил глава государства. Также, по его словам, Правительство дополнительно направит регионам 50 млрд рублей на проекты по развитию и модернизации общественного транспорта.

На ХХ Съезде партии председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы России Андрей Макаров включён в региональную группу кандидатов №22 на выборах депутатов Государственной Думы, которую возглавляет губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин. В состав группы входят представители Нижегородской и Рязанской областей, Чувашской Республики.