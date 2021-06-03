Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 30 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
30 июня 2021 09:50  [41] Фасад бывшей фабрики "Маяк" в Нижнем Новгороде отреставрируют к августу
30 июня 2021 09:41  [47] Выпускники НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде получат дипломы индивидуально
29 июня 2021 19:51  [355] Нижегородская область получит дополнительно 700 млн рублей на ремонт дорог
29 июня 2021 19:16  [367] Молодёжный форум ПФО "iВолга-2021" перенесли на август 2021 года
29 июня 2021 18:53  [396] Юрий Шалабаев предложил создать реестр доступных объектов и территорий для стрит-арта в Нижнем Новгороде
29 июня 2021 17:22  [1100] Известный нижегородский журналист Константин Барановский скончался на 52 году жизни
29 июня 2021 16:57  [1037] Приоритетные площадки для комплексного развития территорий выбрали в Нижнем Новгороде
29 июня 2021 16:26  [366] Новые деревья высадят в нижегородском Кремле взамен поваленных ураганом
29 июня 2021 16:07  [342] ВТБ передал Дзержинскому перинатальному центру новое оборудование
29 июня 2021 16:06  [632] Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев привился от коронавируса
Общество

Фасад бывшей фабрики "Маяк" в Нижнем Новгороде отреставрируют к августу

30 июня 2021 09:50  [41] Общество

Фото: Юлия Горшкова

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Фасад бывшей фабрики "Маяк" (Нижне-Волжская набережная, 11) в Нижнем Новгороде отреставрируют к августу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в настоящее время реставрационные работы выполнены на 70%.

В рамках реставрации идет укрепление стен здания и восстановление утраченных элементов. На фасаде реставраторы меняют порядка 30% дефектной плитки. Новую плитку укладывают на место только тех элементов, которые невозможно восстановить. 

Отмечается, что цвет плитки полностью соответствует той, что была исторически.

"Плитка достаточно много весит при небольшом размере, при этом много разных форматов. Нам надо ее не просто положить, а подогнать каждую плиточку к плиточке, чтобы это "одеяло" собралось, как и было. Это сложная и кропотливая работа. В конце недели начнем монтировать лепной декор", – сказал начальник участка ООО "Апекс" реставратор Александр Скудный.

Все работы идут в графике. Полностью закончить реставрацию планируется к августу 2021 года. 

Напомним, что стоимость контракта составила 42,8 млн рублей. Реставрация финансируется из областного бюджета.

Ранее сообщалось, что концепция развития культурно-технологического кластера "Маяк" предполагает использование его как площадки для искусства, медиа, дизайна, науки и IT-технологий.

СПРАВКА:
Торговый дом Рукавишниковых на Нижневолжской набережной – объект культурного наследия, который является частью архитектурного ансамбля банка Рукавишниковых. Здание было построено в 1911-1914 годах известным модернистским архитектором рубежа XIX-XX столетий Федором Шехтелем по заказу нижегородского купца-миллионера Сергея Рукавишникова.

Фасад особняка, выходящий на набережную, отсылает нас к готической традиции: оно украшено декоративными копьевидными башенками и стрельчатыми высокими окнами. В 1915 году в здании разместилось эвакуированное из Варшавы швейное предприятие, которое именовалось сначала Швейной фабрикой №1, затем - фабрикой имени Красной армии и флота, а уже в шестидесятых годах XX столетия стало производственным объединением "Маяк".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Реставрация
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph