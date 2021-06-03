Фасад бывшей фабрики "Маяк" в Нижнем Новгороде отреставрируют к августу Общество

Фото: Юлия Горшкова

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Фасад бывшей фабрики "Маяк" (Нижне-Волжская набережная, 11) в Нижнем Новгороде отреставрируют к августу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в настоящее время реставрационные работы выполнены на 70%.

В рамках реставрации идет укрепление стен здания и восстановление утраченных элементов. На фасаде реставраторы меняют порядка 30% дефектной плитки. Новую плитку укладывают на место только тех элементов, которые невозможно восстановить.

Отмечается, что цвет плитки полностью соответствует той, что была исторически.

"Плитка достаточно много весит при небольшом размере, при этом много разных форматов. Нам надо ее не просто положить, а подогнать каждую плиточку к плиточке, чтобы это "одеяло" собралось, как и было. Это сложная и кропотливая работа. В конце недели начнем монтировать лепной декор", – сказал начальник участка ООО "Апекс" реставратор Александр Скудный.

Все работы идут в графике. Полностью закончить реставрацию планируется к августу 2021 года.

Напомним, что стоимость контракта составила 42,8 млн рублей. Реставрация финансируется из областного бюджета.

Ранее сообщалось, что концепция развития культурно-технологического кластера "Маяк" предполагает использование его как площадки для искусства, медиа, дизайна, науки и IT-технологий.

СПРАВКА:

Торговый дом Рукавишниковых на Нижневолжской набережной – объект культурного наследия, который является частью архитектурного ансамбля банка Рукавишниковых. Здание было построено в 1911-1914 годах известным модернистским архитектором рубежа XIX-XX столетий Федором Шехтелем по заказу нижегородского купца-миллионера Сергея Рукавишникова.

Фасад особняка, выходящий на набережную, отсылает нас к готической традиции: оно украшено декоративными копьевидными башенками и стрельчатыми высокими окнами. В 1915 году в здании разместилось эвакуированное из Варшавы швейное предприятие, которое именовалось сначала Швейной фабрикой №1, затем - фабрикой имени Красной армии и флота, а уже в шестидесятых годах XX столетия стало производственным объединением "Маяк".