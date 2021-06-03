Владимир Путин
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Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 30 июня. Об этом сообщается на сайте прогрммы.
Согласно информации, прямая линия состоится в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
В ходе программы глава государства ответит на интересующие вопросы жителей России.
Задать свой вопрос можно несколькими способами:
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