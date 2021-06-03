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Анонсы событий для СМИ на 30 июня 2021 года
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Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 30 июня

30 июня 2021 10:01  [106] Политика
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: http://kremlin.ru/

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 30 июня. Об этом сообщается на сайте прогрммы.

Согласно информации, прямая линия состоится в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

В ходе программы глава государства ответит на интересующие вопросы жителей России.

Задать свой вопрос можно несколькими способами:

  1. позвонив по телефону 8-800-200-40-40
  2. отправив СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40
  3. оставив заявку на сайте программы.

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Теги:
Владимир Путин
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