Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 30 июня Политика

Владимир Путин Фото: http://kremlin.ru/

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 30 июня. Об этом сообщается на сайте прогрммы.

Согласно информации, прямая линия состоится в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

В ходе программы глава государства ответит на интересующие вопросы жителей России.

Задать свой вопрос можно несколькими способами: