Агентство Fitch присвоило банку "Открытие" долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Рейтинговое агентство Fitch Ratings CIS Ltd присвоило банку "Открытие" долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах на уровне "BB+". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, ключевыми факторами такого решения стали оценка вероятности поддержки банка акционером – Банком России, а также системная значимость банка "Открытие".

Агентство оценило устойчивость банка "Открытие" на уровне "bb-", принимая во внимание классическую бизнес-модель банковской группы "Открытие" на высоко конкурентном российском банковском рынке, стабильное качество активов в результате очистки баланса после санации, медианный уровень прибыльности бизнеса, достаточную капитализацию и сильную позицию по ликвидности и фондированию. Сдерживающее влияние на рейтинг банка, по мнению Fitch, оказывает относительно короткий трек-рекорд развития после санации.

Агентство приняло во внимание, что доля проблемных ссуд в кредитном портфеле банковской группы "Открытие" продолжает снижаться и составила 7,5% на 31 марта 2021 года (без учета сделок репо). При этом Fitch отмечает хорошее покрытие проблемных ссуд резервами – 89% на последнюю отчетную дату.

Пандемия не оказала существенного влияния на качество активов банка. Соотношение прибыли до вычета резервов к среднему кредитному портфелю по итогам 2020 года достигло хорошего уровня в 5%, что, по мнению аналитиков, является достаточным для покрытия будущих расходов по резервам группы.

Fitch отмечает высокий уровень достаточности капитала: 14.5% Basel III Tier 1, однако не исключает снижение уровня достаточности капитала до рыночных уровней в среднесрочной перспективе, учитывая стратегию роста кредитного портфеля темпами быстрее рынка.