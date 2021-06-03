Потребители АО "Теплоэнерго" снова могут оплатить долги без пени до 30 сентября Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Потребители АО "Теплоэнерго" снова могут оплатить долги без пени до 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, объявлен старт новой акции для потребителей – "Прощайте, пени-2!".

Участникам акции компания спишет пени за задолженность при ее полном погашении. Стать участников акции можно с 1 июля по 30 сентября 2021 года. В этот период у нижегородцев, имеющих задолженность за услуги АО "Теплоэнерго", есть возможность оплатить ее без оплаты начисленных пени.

В акции принимают участие потребители, выставление платежных документов которым осуществляет АО "Теплоэнерго", и которые по состоянию на 1 июля 2021 года имеют просроченную задолженность за услуги по отоплению и горячему водоснабжению.

Для участия в акции необходимо полностью оплатить имеющуюся просроченную задолженность, зарегистрировать заявление об участии в акции через личный кабинет на сайте и в срок до 10 декабря 2021 года оплачивать коммунальные услуги за отопление и горячее водоснабжение вовремя и в полном объеме, начиная с месяца регистрации заявления об участии в акции.

Справочную информацию, а также подробности проведения акции можно получить по телефону 277-91-31 (круглосуточно) и в абонентских пунктах по адресам: ул. Бекетова д.5, Московское шоссе д.83, ул. Коминтерна, д.139, пр. Гагарина д.228 (2 этаж). Приём жителей осуществляется с обязательным соблюдением профилактических мер и применением средств индивидуальной защиты.

СПРАВКА:

Условия акции не распространяются на пени, взысканные судебным решением или судебным приказом, а также на пени, являющиеся предметом судебного разбирательства. В этом случае для участия в акции потребителю нужно сначала оплатить пени, взысканные судебным решением или судебным приказом, и государственную пошлину, а затем зарегистрировать заявление об участии. Кроме того, согласно условиям акции, размер пени, подлежащих отмене, не может превышать сумму задолженности.