Группы для детей-аллергиков появятся в шести детсадах Нижнего Новгорода

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Группы для детей с аллергическими заболеваниями откроются в шести детских садах Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
По его словам, такие группы появятся в следующих детсадах: №2 (Автозаводский район), №69 (Ленинский район), №156 (Московский район), №205 (Приокский район), №441 (Советский район) и №190 (Сормовский район).
Отмечается, что питание в этих группах будет лечебным и профилактическим. "Уже разработано двухнедельное меню из низкоаллергенных продуктов и технологические карты приготовления", – заявил Юрий Шалабаев.
Кроме этого, как добавил мэр города, в группах установят воздухоочистители и увлажнители воздуха.
Напомним, что депутаты Думы Нижнего Новгорода проработают вопрос замены окон в детсадах.
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