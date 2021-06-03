"ЭнергосбыТ Плюс" выявит лучшие УК и ТСЖ в Дзержинске и Кстове Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" выявит лучшие УК и ТСЖ в Дзержинске и Кстове. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, участниками акции могут стать товарищества собственников жилья, управляющие организации, имеющие договор с ресурсоснабжающей организацией ПАО "Т Плюс" на поставку тепловой энергии и горячего водоснабжения. Акция с проводится с июня по октябрь 2021 года. Итоги будут подведены в ноябре текущего года.

В период проведения акции участники будут оцениваться по нескольким критериям:

Своевременная оплата потребленных коммунальных ресурсов и отсутствие просроченной задолженности. Отсутствие судебных споров с РСО в арбитражном суде. Выполнение всех рекомендаций по подготовке внутридомового оборудования к отопительному сезону 2021-2022 гг. Оперативное предоставление РСО информации обо всех изменениях в управляемых многоквартирных домах (площадь жилых и нежилых помещений, количество зарегистрированных в квартирах жильцов и т.д).

Подробные условия акции можно уточнить на сайте компании и по телефону 8 (800) 600-03-90. Победитель будет определен по совокупности исполнения всех этих требований.

"Данную акцию мы проводим с 2019 года. В прошлом году победителями стали ТСН "Кстовское" в городе Кстово и "ТСЖ №52" в Дзержинске. Председателям товариществ вручили сертификаты на 25 тысяч рублей каждый на благоустройство многоквартирных домов. В этом году победителя также ожидает приз, о котором участники акции будут проинформированы дополнительно", - сообщила руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Наталья Шишкина.

Заявки на участие в акции принимаются на сайте в разделе "Обратная связь", в личном кабинете на сайте компании или в мобильном приложении "ЭнергосбыТ Плюс" и по электронной почте n.novgorod@esplus.ru до 20 июля 2021 года.