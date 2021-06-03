Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 30 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
30 июня 2021 12:25  [46] Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 30 июня COVID-19
30 июня 2021 12:16  [58] Юбилейную медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода" вручили специалистам за "бережливое управление"
30 июня 2021 11:57  [103] Результаты ЕГЭ 11 нижегородских выпускников аннулированы
30 июня 2021 11:35  [77] Единый волонтёрский штаб сформирован на базе уже существующих добровольческих организаций по всей стране
30 июня 2021 11:33  [86] "ЭнергосбыТ Плюс" выявит лучшие УК и ТСЖ в Дзержинске и Кстове
30 июня 2021 11:18  [123] Группы для детей-аллергиков появятся в шести детсадах Нижнего Новгорода
30 июня 2021 10:28  [197] Мясо с бактериями кишечной палочки выявлено в Нижегородской области
30 июня 2021 09:50  [217] Фасад бывшей фабрики "Маяк" в Нижнем Новгороде отреставрируют к августу
30 июня 2021 09:41  [136] Выпускники НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде получат дипломы индивидуально
29 июня 2021 19:51  [391] Нижегородская область получит дополнительно 700 млн рублей на ремонт дорог
Общество

Юбилейную медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода" вручили специалистам за "бережливое управление"

30 июня 2021 12:16  [58] Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Усадьбе Рукавишниковых в Нижнем Новгороде 30 июня состоялось торжественное мероприятие по награждению юбилейной медалью "В память 800-летия Нижнего Новгорода". Награды вручили председатель Законодательного собрания Евгений Люлин и заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

Евгений Люлин рассказал, что на церемонии тех специалистов, которые наиболее успешно применили бережливые технологии в своей сфере деятельности - в области образования и здравоохранения, а также руководителей предприятий.

"Когда время ожидания приема у врача в поликлинике сокращается в несколько раз, когда студенты и преподаватели избавляются от ненужных действий и улучшается процесс преподавания, это имеет не только экономический и эмоциональный эффект, но еще и большое общественное значение. Жизнь доказывает, что принципы бережливого производства могут быть применимы в любой сфере", - отметил председатель Заксобрания.

Он также сообщил, что с октября 2020 года бережливые технологии внедряются в работу парламента. Это позволило сократить сроки предоставления финансовой помощи из фонда поддержки территорий, более эффективно реагировать на обращения граждан.

"Но главный итог внедрения бережливых технологий – это всегда изменение сознания, образа мыслей, образа жизни. Каждый, кого мы сегодня наградили, уже внёс свой вклад в то, чтобы жизнь вокруг стала удобнее, эффективнее. Мы в самом начале пути. Впереди много работы, с которой мы обязательно справимся", - заключил Евгений Люлин.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин добавил, что Нижний Новгород стал четвёртым городом после Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, в честь юбилея которого учреждена памятная награда. Эта медаль, которая вручается от имени президента РФ Владимира Путина, также приурочена к реализации технологий "бережливого управления" в регионе.

"Благодарю всех тех, кто внёс существенный вклад в развитие экономики Нижегородской области, а также послужил ярким примером для других регионов страны. Мы одними из первых начали напрямую внедрять "бережливость" в различных сферах деятельности и стали активными участниками национального проекта "Производительность труда", – отметил замгубернатора.

Юбилейной медалью были награждены нижегородцы, внесшие значительный вклад в развитие города:
- советник главы Нижегородской митрополии, руководитель проекта "Ассоциация православных гимназий ПФО" Ольга Бараева,
- заместитель генерального директора по операционной эффективности АО "ОКБМ Африкантова" Илья Нетронин,
- начальник ГУ ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова,
- главный врач поликлиники №7 Елена Овчинникова,
- главный врач поликлиники №4 Инна Пудова,
- директор завода "Красное Сормово" Михаил Першин,
- председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Светлана Помпаева,
- генеральный директор ООО "Автомеханический завод" Сергей Птушко,
- директор ПОМЦ ФМБА России Сергей Романов,
- директор Нижегородского автотранспортного техникума Сергей Сбитнев.

Ранее сообщалось, что в аппарате Законодательного собрания реализуются 10 проектов по повышению эффективности деятельности, среди которых "Оптимизация процедуры рассмотрения проекта областного бюджета", "Повышение качества законов Нижегородской области за счет совершенствования законодательного процесса", "Контракты и закупки", "Фонд на поддержку территорий", "Работа с обращениями граждан в социальных сетях" и другие.

Напомним, а мае текущего года делегация Заксобрания Нижегородской области приняла участие в межрегиональном форуме бережливых технологий "Lean Персона". Впервые на форуме были представлены бережливые практики в органах законодательной власти. Этому была посвящена одна из секций - "LeanДума", на которой спикер областной Думы Белгорода представила личный бережливый проект, посвящённый организации видеоприёмов граждан депутатами.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
800-летие Награждение
Поделиться:
Новости по теме
15 июня 2021 18:47  [561] "Принципы бережливого производства активно проникают во все сферы нашей жизни", - Евгений Люлин
21 мая 2021 11:26  [935] Делегация ЗС НО принимает участие в форуме бережливых технологий "Lean Персона"
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph