Юбилейную медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода" вручили специалистам за "бережливое управление" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Усадьбе Рукавишниковых в Нижнем Новгороде 30 июня состоялось торжественное мероприятие по награждению юбилейной медалью "В память 800-летия Нижнего Новгорода". Награды вручили председатель Законодательного собрания Евгений Люлин и заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

Евгений Люлин рассказал, что на церемонии тех специалистов, которые наиболее успешно применили бережливые технологии в своей сфере деятельности - в области образования и здравоохранения, а также руководителей предприятий.

"Когда время ожидания приема у врача в поликлинике сокращается в несколько раз, когда студенты и преподаватели избавляются от ненужных действий и улучшается процесс преподавания, это имеет не только экономический и эмоциональный эффект, но еще и большое общественное значение. Жизнь доказывает, что принципы бережливого производства могут быть применимы в любой сфере", - отметил председатель Заксобрания.

Он также сообщил, что с октября 2020 года бережливые технологии внедряются в работу парламента. Это позволило сократить сроки предоставления финансовой помощи из фонда поддержки территорий, более эффективно реагировать на обращения граждан.

"Но главный итог внедрения бережливых технологий – это всегда изменение сознания, образа мыслей, образа жизни. Каждый, кого мы сегодня наградили, уже внёс свой вклад в то, чтобы жизнь вокруг стала удобнее, эффективнее. Мы в самом начале пути. Впереди много работы, с которой мы обязательно справимся", - заключил Евгений Люлин.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин добавил, что Нижний Новгород стал четвёртым городом после Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, в честь юбилея которого учреждена памятная награда. Эта медаль, которая вручается от имени президента РФ Владимира Путина, также приурочена к реализации технологий "бережливого управления" в регионе.

"Благодарю всех тех, кто внёс существенный вклад в развитие экономики Нижегородской области, а также послужил ярким примером для других регионов страны. Мы одними из первых начали напрямую внедрять "бережливость" в различных сферах деятельности и стали активными участниками национального проекта "Производительность труда", – отметил замгубернатора.

Юбилейной медалью были награждены нижегородцы, внесшие значительный вклад в развитие города:

- советник главы Нижегородской митрополии, руководитель проекта "Ассоциация православных гимназий ПФО" Ольга Бараева,

- заместитель генерального директора по операционной эффективности АО "ОКБМ Африкантова" Илья Нетронин,

- начальник ГУ ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова,

- главный врач поликлиники №7 Елена Овчинникова,

- главный врач поликлиники №4 Инна Пудова,

- директор завода "Красное Сормово" Михаил Першин,

- председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Светлана Помпаева,

- генеральный директор ООО "Автомеханический завод" Сергей Птушко,

- директор ПОМЦ ФМБА России Сергей Романов,

- директор Нижегородского автотранспортного техникума Сергей Сбитнев.

Ранее сообщалось, что в аппарате Законодательного собрания реализуются 10 проектов по повышению эффективности деятельности, среди которых "Оптимизация процедуры рассмотрения проекта областного бюджета", "Повышение качества законов Нижегородской области за счет совершенствования законодательного процесса", "Контракты и закупки", "Фонд на поддержку территорий", "Работа с обращениями граждан в социальных сетях" и другие.

Напомним, а мае текущего года делегация Заксобрания Нижегородской области приняла участие в межрегиональном форуме бережливых технологий "Lean Персона". Впервые на форуме были представлены бережливые практики в органах законодательной власти. Этому была посвящена одна из секций - "LeanДума", на которой спикер областной Думы Белгорода представила личный бережливый проект, посвящённый организации видеоприёмов граждан депутатами.