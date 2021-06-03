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Более 200 новых станций сотовой связи появится в Нижегородской области в этом году. Об этом сообщили в министерстве информационных технологий и связи Нижегородской области.
Согласно информации, в настоящее время зона покрытия мобильной связи на территории региона по технологии 2g она составляет 99,9%, по технологии 3g - 98,9%, а по 4g – 91,1%.
Строительство новых базовых станций позволит повысить качество сигнала сотовой связи в разных точках региона.
С начала 2021 года в регионе были проведены работы по модернизации оборудования на 100 базовых станций, запущено более 50 новых сооружений. Сейчас в Нижегородской области представлены шесть операторов мобильной связи: МТС, "Билайн", "Мегафон", Tele2, Yota и Ростелеком.
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