Высокий класс пожароопасности установится в лесах Нижегородской области 1-2 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Специалисты ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" сообщают о IV классе пожароопасности в регионе.

Согласно информации, в период 1 и 2 июля в большинстве районов Нижегородской области и в самом Нижнем Новгороде установится высокая пожароопасность лесов и торфяников. В связи с этим будет действовать запрет на посещение лесов.

В этот период прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, а также опасность распространения огня на населенные пункты и линии электропередач.

Специалисты ведомства рекомендуют населению быть предельно осторожными: не жечь сухую траву, не жарить шашлык в лесопарковой зоне, быть осторожным при курении вблизи зеленых насаждений. А при обнаружении очага природного пожара необходимо соблюдать осторожность и оперативно вызвать пожарных.

Напомним, что температурный рекорд 1917 года побит в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что аномальная жара на этой неделе покинет Нижегородскую область. Тем не менее, в первых числах июля в некоторых районах будет по-прежнему жарко.