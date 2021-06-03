Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 30 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
30 июня 2021 12:50  [37] Высокий класс пожароопасности установится в лесах Нижегородской области 1-2 июля
30 июня 2021 12:25  [125] Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 30 июня COVID-19
30 июня 2021 12:16  [101] Юбилейную медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода" вручили специалистам за "бережливое управление"
30 июня 2021 11:57  [176] Результаты ЕГЭ 11 нижегородских выпускников аннулированы
30 июня 2021 11:35  [95] Единый волонтёрский штаб сформирован на базе уже существующих добровольческих организаций по всей стране
30 июня 2021 11:33  [102] "ЭнергосбыТ Плюс" выявит лучшие УК и ТСЖ в Дзержинске и Кстове
30 июня 2021 11:18  [147] Группы для детей-аллергиков появятся в шести детсадах Нижнего Новгорода
30 июня 2021 10:28  [219] Мясо с бактериями кишечной палочки выявлено в Нижегородской области
30 июня 2021 09:50  [230] Фасад бывшей фабрики "Маяк" в Нижнем Новгороде отреставрируют к августу
30 июня 2021 09:41  [147] Выпускники НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде получат дипломы индивидуально
Общество

Высокий класс пожароопасности установится в лесах Нижегородской области 1-2 июля

30 июня 2021 12:50  [37] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Специалисты ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" сообщают о IV классе пожароопасности в регионе.

Согласно информации, в период 1 и 2 июля в большинстве районов Нижегородской области и в самом Нижнем Новгороде установится высокая пожароопасность лесов и торфяников. В связи с этим будет действовать запрет на посещение лесов.

В этот период прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, а также опасность распространения огня на населенные пункты и линии электропередач.

Специалисты ведомства рекомендуют населению быть предельно осторожными: не жечь сухую траву, не жарить шашлык в лесопарковой зоне, быть осторожным при курении вблизи зеленых насаждений. А при обнаружении очага природного пожара необходимо соблюдать осторожность и оперативно вызвать пожарных.

Напомним, что температурный рекорд 1917 года побит в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что аномальная жара на этой неделе покинет Нижегородскую область. Тем не менее, в первых числах июля в некоторых районах будет по-прежнему жарко.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Пожары
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph