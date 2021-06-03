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ВТБ Лизинг стал победителем международной премии Aviation 100 Awards

30 июня 2021 13:11  [94] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ Лизинг стал победителем международной премии Aviation 100 Awards. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, ВТБ Лизинг стал лауреатом десятой юбилейной премии Aviation 100 Deals of the Year 2021, организованной ведущим изданием об индустрии финансирования и лизинга коммерческой авиации Airline Economics. Масштабная реструктуризация лизинговых платежей по 67 самолетам группы "Аэрофлот" признана лучшей сделкой года по реструктуризации в европейском регионе.

Как отметило жюри премии, сделка стала одной из наиболее значимых и обсуждаемых в России в 2020 году. ВТБ Лизинг первым на российском рынке договорился с группой "Аэрофлот" о масштабной реструктуризации платежей по финансовой и операционной аренде в свете пандемии Covid-19. Проект послужил прецедентом для других участников рынка авиаперевозок, чтобы начать переговоры в сложное для отрасли время.

В июне 2020 года ВТБ Лизинг при участии международной юридической фирмы Allen & Overy завершил масштабную реструктуризацию лизинговых договоров, заключенных с группой "Аэрофлот", по парку из 67 самолетов: 50 Boeing 737-800, четырем Boeing 747, двум Boeing 777, девяти Airbus A319, одному A320 и одному A330. Компания перенесла лизинговые платежи двум перевозчикам группы – "Аэрофлоту" и "России" с марта до конца сентября 2020 года на середину 2021-го.

"Реструктуризация была очень важным шагом для поддержки устойчивой работы нашего клиента в прошлом году, а кроме того, она помогла свести к минимуму негативное влияние нынешнего авиационного кризиса на общую экономику лизинговых сделок с группой "Аэрофлот" в долгосрочной перспективе. Мы рады, что нам удалось достичь поставленной цели, и компания возобновила регулярные лизинговые платежи в соответствии с графиком. Благодаря профессионализму наших команд удалось в очень короткие сроки согласовать сбалансированные условия по всему портфелю различных типов воздушных судов и договоров аренды", - отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

"Для российского авиационного рынка 2020 год был годом перемен. Игроки были вынуждены принять новые правила игры и изменить подход к устоявшимся рабочим механизмам, договариваться и поддерживать друг друга. Для меня очень почетно, что наша команда при поддержке коллег из Лондона, возглавляемых Полом Нельсоном, партнером и руководителем международной практики авиационного финансирования Allen & Overy, участвовала в столь значимой сделке и была среди первопроходцев при реализации проектов, направленных на реструктуризации последствий пандемии Covid-19 для авиационной индустрии", - добавил партнер, руководитель российской практики структурированного финансирования и финансирования активов Allen & Overy Илья Дворкин.

"Присуждение награды Aviation 100 Deals of the Year - всегда непростая задача, но этот год был намного сложнее из-за огромного объема сделок по авиационному финансированию, закрытых в 2020 году, поскольку авиакомпании и лизингодатели находили все более инновационные способы привлечения необходимой ликвидности в напряженной обстановке. Финансовая поддержка, оказываемая банками, инвесторами, акционерами и правительствами, беспрецедентна. И заемщикам, и кредиторам пришлось быстро перестраиваться c учетом новых рисков, чтобы пережить этот кризис и неминуемый период восстановления. Сделки, которые мы выбрали в рамках наших ежегодных наград, отражают упорный труд и творческий потенциал участников рынка авиационного финансирования", - отметила редактор и соучредитель журнала Airline Economics Виктория Тозер-Пеннингтон.

Международная премия Aviation 100 Deals of the Year 2021 организована ведущим изданием об индустрии финансирования и лизинга коммерческой авиации – журналом Airline Economics, принадлежащим Aviation News Ltd. Награда вручается с 2011 года, она отмечает самые важные сделки, заключенные по всему миру. Полный список лауреатов премии 2021 года и подробное описание сделок доступно в 61 выпуске журнала Airline Economics по ссылке.

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Теги:
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