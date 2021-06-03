Около 20 домов в Сормовском районе отключат от водоснабжения 1 июля Общество

Фото: пресс-служба компании

Около 20 домов в Сормовском районе отключат от водоснабжения 1 июля для проведения плановых работ. Об этом сообщает АО "Нижегородский водоканал".

Согласно информации, в этот день пройдут плановые работы по замене запорной арматуры на трубопроводе холодного водоснабжения на улице Вавилова.

Так, в ходе производства работ с 10:00 до 22:00 1 июля будет отключено холодное водоснабжение в части жилых домов и нежилых зданий Сормовского района:

ул. Волжская, 40/2, 42;

ул. Вавилова, 142, 144, 146;

ул. Дизельная, 31 к.1,2,3,4,5,6;

ул. Зайцева, 46, 46к1;

ул. Новосельская, 155;

ул. Новые Пески, 11а, 13а, 39, 43а, 72а, 76.

В ходе ремонтных работ по адресам отключений будет передвигаться автоцистерна с чистой питьевой водой.