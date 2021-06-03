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Около 20 домов в Сормовском районе отключат от водоснабжения 1 июля для проведения плановых работ. Об этом сообщает АО "Нижегородский водоканал".
Согласно информации, в этот день пройдут плановые работы по замене запорной арматуры на трубопроводе холодного водоснабжения на улице Вавилова.
Так, в ходе производства работ с 10:00 до 22:00 1 июля будет отключено холодное водоснабжение в части жилых домов и нежилых зданий Сормовского района:
В ходе ремонтных работ по адресам отключений будет передвигаться автоцистерна с чистой питьевой водой.
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