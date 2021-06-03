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Анонсы событий для СМИ на 30 июня 2021 года
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Общество

Около 20 домов в Сормовском районе отключат от водоснабжения 1 июля

30 июня 2021 13:49  [70] Общество

Фото: пресс-служба компании

Около 20 домов в Сормовском районе отключат от водоснабжения 1 июля для проведения плановых работ. Об этом сообщает АО "Нижегородский водоканал".

Согласно информации, в этот день пройдут плановые работы по замене запорной арматуры на трубопроводе холодного водоснабжения на улице Вавилова.

Так, в ходе производства работ с 10:00 до 22:00 1 июля будет отключено холодное водоснабжение в части жилых домов и нежилых зданий Сормовского района:

  • ул. Волжская, 40/2, 42;
  • ул. Вавилова, 142, 144, 146;
  • ул. Дизельная, 31 к.1,2,3,4,5,6;
  • ул. Зайцева, 46, 46к1;
  • ул. Новосельская, 155;
  • ул. Новые Пески, 11а, 13а, 39, 43а, 72а, 76.

В ходе ремонтных работ по адресам отключений будет передвигаться автоцистерна с чистой питьевой водой.

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Теги:
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