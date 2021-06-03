Медработники могут рассчитывать на компенсации за неиспользованные в пандемию отпуска Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Медицинские и соцработники могут рассчитывать на компенсации за неиспользованные в пандемию отпуска. Об этом сообщает НРО партии "Единая Россия".

Согласно информации, 29 июня комиссия Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде одобрила предложения о выделении средств в виде иных межбюджетных трансфертов по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам за 2021 год.

Отмечается, что на эти цели решено направить 239,1 млн рублей, они предусмотрены и на компенсацию ранее произведенных региональных расходов.

Кроме того, средства в размере 32,4 млн рублей предлагается также направить на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению аналогичных выплат работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях соцобслуживания.

"Тема данных выплат сегодня очень актуальна, так как наступил период отпусков, а деньги на отпуска из расчета "ковидных" не выделялись. Ранее рассматривался вопрос о передаче полномочий о принятии подобных решений самим регионам, но теперь на эти цели будут предусмотрены федеральные средства", - сообщил председатель комитета Госдумы России по бюджету и налогам (фракция "Единой России"), сопредседатель комиссии Федсобрания по перераспределению бюджетных ассигнований Андрей Макаров.

Комиссия одобрила также предложения о выделении средств в сумме 60,78 млн рублей в виде иных межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава России.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получит 500 млн рублей на помощь больным коронавирусом.