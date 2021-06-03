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Экономика

Проект онкоцентра в Нижнем Новгороде будет готов в этом году

30 июня 2021 15:21  [144] Экономика
Визуализация онкоцентра

Визуализация онкоцентра

Фото: с сайта https://depgrad.government-nnov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Проект онкологического центра в Нижнем Новгороде будет готов в этом году. Об этом рассказал журналистам главный врач Нижегородского областного клинического онкологического диспансера Сергей Гамаюнов 30 июня 2021 года.

"Сейчас финальная стадия подготовки проектно-сметной документации. В дальнейшем - надеюсь, что в этом году, - будет разговор на уровне федерального министерства об определении конкретных сроков строительства", - сказал он.

По словам медика, проект параллельно проходит Госэкспертизу.

Речь идет о новом корпусе, в котором будут сконцентрированы все основные диагностические и хирургические процедуры, в том числе процедуры лучевой терапии. 

"В настоящее время сложность заключается, что онкодиспансер несколько разрознен – он состоит из нескольких филиалов. С точки зрения логистики организовать лечение пациентов бывает не всегда просто. К тому же все те здания, которые сейчас есть, 60-80-х годов. За полвека поменялось оборудование. Бывает сложно поставить его в здание практически историческое", - пояснил Сергей Гамаюнов.

Действующие сейчас здания запланировано использовать под дополнительные нужды.

Напомним, онкоцентр планируется построить на территории Новинок. Реализация проекта предполагается в два этапа: первый — в 2021-2024 гг., второй — в 2024-2025 гг.

Стоимость создания онкологического центра оценивается в 9,5 млрд рублей. Это средства федерального и областного бюджетов. На втором этапе планируется привлекать средства частных инвесторов и реализовывать проект в рамках государственно-частного партнерства.

По информации регионального министерства здравоохранения, в будущем областном центре ежегодно смогут лечиться 30 тысяч пациентов из Нижегородской области и 3 тысячи - из других регионов.

Общая площадь объекта составляет около 65 тысяч кв.м. Там расположатся 260 хирургических и 160 терапевтических коек в восьми отделениях.  

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил проект межрегионального онкологического цента на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2019 года. Проект получил одобрение главы государства.

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Теги:
Онкодиспансер Строительство
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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