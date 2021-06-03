Более 23 тысяч нижегородских семей получают ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 23 тысяч нижегородских семей получают ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка по национальному проекту "Демография". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, в этом году за выплатой обратились 3 229 семей.

При обращении в 2021 году размер ежемесячной выплаты составляет 11 031 рублей. С начала года учреждения социальной защиты перевели на счета граждан более 1,33 млрд рублей.

Ежемесячная выплата осуществляется на ребенка тем семьям, у которых размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В Нижегородской области это сумма составляет 23 080 рублей. При обращении пособие оформляется до достижения ребенком одного года, двух и трех лет.

Подать заявление можно в любое время в течение трех лет со дня рождения. Но если семья обращается за выплатой в первые шесть месяцев после рождения ребенка, выплата устанавливается с момента рождения, то есть пособие выплачивается и за месяцы до обращения. Если семья обратится по истечении шести месяцев, то выплата устанавливается со дня подачи заявления.

В 2021 году на эти меры поддержки в рамках национального проекта в Нижегородской области планируется направить 2,4 млрд рублей.

Напомним, что проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография" реализуется в Нижегородской области с 2019 года. В 2020 году пособие было назначено и выплачено более чем 20 тысяч человек на общую сумму 2,2 млрд рублей.