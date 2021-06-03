Нижегородскому катеру "Герой" вернули исторический облик Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Установленному в Нижнем Новгороде катеру "Герой" вернули исторический облик. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своей странице в соцсети Instagram.

Согласно информации, сегодня на памятник установили макет пулемета, который считался утерянным.

(Установленный пулемет, фото из соцсети Instagram)

"Катер "Герой" был установлен в Горьком 4 мая 1985 года. Это был памятник речникам и морякам Волжской военной флотилии в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Героическое речное судно установили на гранитном пьедестале у подножия Чкаловской лестницы в самой живописной части набережной. Сейчас это одно из ярчайших туристических достопримечательностей Нижнего Новгорода", - напомнил глава города.

Юрий Шалабаев отметил, что возвращение облика судна происходит в преддверии Дня работника морского и речного флота.