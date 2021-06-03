Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 1 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Спорт
30 июня 2021 16:24  [71] Финальная серия Кубка Стэнли — 2021 доступна в видеосервисе Wink
29 июня 2021 17:56  [414] Развитие волейбола в Нижегородской области обсудил Глеб Никитин во время личного приёма граждан
26 июня 2021 16:19  [889] ФК "НН" подписал контракт с Тимуром Сулеймановым
20 июня 2021 15:49  [693] Глеб Никитин выразил соболезнования в связи со смертью гендиректора БК "НН" Александра Хайретдинова
18 июня 2021 13:23  [4545] Дебютант РПЛ хочет пригласить бывших игроков "Спартака"
17 июня 2021 14:50  [700] Чемпионский кубок "Зенита" доставят в Нижний Новгород 18 июня
17 июня 2021 13:40  [763] Глеб Никитин пожелал удачи Александру Кержакову на посту главного тренера ФК "Нижний Новгород"
17 июня 2021 12:30  [2337] Александр Кержаков станет главным тренером ФК "НН"
16 июня 2021 18:10  [719] Территорию стадиона "Красная Этна" начали освобождать от аварийных построек
16 июня 2021 11:40  [850] Стало известно, когда ЦСКА, "Рубин" и "Зенит" приедут в Нижний Новгород в рамках РПЛ сезона 2021-2022
Спорт

Финальная серия Кубка Стэнли — 2021 доступна в видеосервисе Wink

30 июня 2021 16:24  [71] Спорт

Фото: пресс-служба компании

Финальная серия Кубка Стэнли — 2021 доступна в видеосервисе Wink. Об этом сообщает ПАО "Ростелеком",

Согласно информации, началась решающая стадия плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги, в которой заметные роли играют российские хоккеисты.

"Тампа-Бэй Лайтнинг" (Тампа, США) стремится защитить свой прошлогодний трофей в противостоянии с "Монреаль Канадиенс" (Монреаль, Канада). Первые лица двух стран уже заключили пари на исход противостояния.

Любителей хоккея ждут бессонные ночи — ближайшая игра финальной серии начнется 1 июля в 03:00 по московскому времени. Все игры будут доступны в специальном хоккейном разделе Wink. Конечно, российские болельщики особо пристально будут следить за выступлениями наших игроков.

"Монреаль Канадиенс" — старейший (основан в 1909 году) и самый титулованный клуб НХЛ, обладатель 24 Кубков Стэнли, но последний раз это было в далеком 1993 году. В «Монреале» выступает защитник Александр Романов, который впервые принимает участие в плей-офф, но уже мечтает о кубке.

Команда "Тампа-Бэй Лайтнинг" провела свой первый сезон в НХЛ в 1992/93 годах. Дважды (2004, 2020) выигрывала Кубок Стэнли. В составе "Тампа-Бэй Лайтнинг" играют три россиянина — Андрей Василевский (вратарь), Михаил Сергачев (защитник) и Никита Кучеров (нападающий).

В первой игре финала американцы уверенно победили канадский клуб (5:1), из которых два гола и одну результативную передачу обеспечил российский форвард "Тампы" Никита Кучеров, который после травмы привел себя в отличную физическую форму. Серия только началась и впереди еще много интересного.

Финальная серия состоит максимум из семи игр и ведется до четырех побед. В случае ничейного результата по итогам основного времени матча назначается 20-минутный овертайм в формате "пять на пять" до первой заброшенной шайбы. Количество овертаймов неограниченно.

Видеосервис Wink показывает сезон 2020/21 НХЛ в рамках договоренностей с "Яндексом".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph