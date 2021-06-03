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Общество

ВТБ: в Нижегородской области спрос на внутренний туризм в июне вырос более чем в 2 раза

30 июня 2021 17:59  [89] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Траты россиян на путешествия и развлечения в Нижегородской области в июне составили почти 85 млн рублей – это в 2,2 раза превышает показатели июня прошлого года и на 8% больше январского уровня. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.

Расходы на нижегородские гостиницы в июне выросли по сравнению с январем на 34% и превысили 20 млн рублей. Количество транзакций также увеличилось почти на треть. При этом, если сравнивать данные первого месяца лета с показателями допандемийного июня 2019 года, то спрос на гостиницы и отели Нижегородской области увеличился в 2,5 раза по объему и более чем в 3 раза по числу операций. Средний чек брони в отеле составил 16 тыс. рублей – на 9% меньше, чем годом ранее.

На туры и авиабилеты в Нижегородской области в июне было потрачено в 1,5 раза больше, чем в январе этого года, и почти в 3,5 раза больше, чем в июне прошлого года.

По данным эквайринга ВТБ, всего россияне на путешествия по внутренним направлениям в первый месяц лета потратили свыше 20 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в июне 2020 года, и более чем на 80% превышает значения января. В целом показатель достиг уровня 2019 года, а количество транзакций выросло в 1,5 раза к допандемийному уровню.

Расходы россиян на туры и авиабилеты выросли по сравнению с июнем прошлого года в 1,6 раза, а по сравнению с январем нынешнего – в 1,5 раза и превысили 8,7 млрд рублей. Количество транзакций в этой категории увеличилось более чем в два раза.

На проживание в российских гостиницах туристы за месяц потратили свыше 1,6 млрд рублей – вчетверо больше, чем в 2020 году, и на 70% больше, чем в январе. Количество чеков выросло в 3,5 раза и в 1,5 раза соответственно. Также значительно – втрое к июню 2020 года и вдвое к январю этого года – выросли траты россиян на аренду автомобилей, количество транзакций тоже кратно увеличилось.

В целом наибольший прирост туристических расходов по сравнению с прошлым годом зафиксирован в Минводах (более чем в 7 раз), Санкт-Петербурге (6,5 раз), Краснодарском крае (в 6 раз), на Байкале (в Иркутской области – в 5 раз), в Калининградской области (4,2 раза).

"Несмотря на то, что список доступных для россиян туристических направлений постепенно расширяется, многие соотечественники продолжают выбирать внутренний туризм. В традиционно популярный для отпусков первый летний месяц вырос спрос не только на южные курорты, но и на курорты Балтики, Байкала, путешествия по Алтаю, городской туризм в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Калининграде. Кроме того, аномальная жара в европейской части России повысила спрос на отдых в локальных загородных туристических объектах", - комментирует Сергей Кирпиченко, заместитель руководителя департамента эквайринга ВТБ.

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Теги:
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