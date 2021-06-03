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Бизнес

Нижегородскую программу развития агротуризма планируется представить правительству России

01 июля 2021 09:40  [73] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородскую программу развития агротуризма планируется представить правительству России. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на замгубернатора Нижегородской области Андрея Саносяна.

По его словам, развитие эко- и агротуризма станет приоритетом для Нижегородской области.

В ходе состоявшейся накануне видеоконференции глава фермерского хозяйства Татьяна Горшкова из Перевозского района рассказала, что занимается производством сыров и попросила у нижегородского правительства поддержки в части развития эко-и агротуризма в районе.

Андрей Саносян заметил, что данная тема является очень востребованной и актуальной.

"Есть поручение президента РФ о развитии сельского агротуризма, в регионе есть запрос на это направление. Нижегородское министерство сельского хозяйства в настоящее время готовит программу развития агротуризма и уже в июле представит ее для рассмотрения в правительство РФ", - заключил замгубернатора.

Напомним, что в региональном парламенте сейчас идет работа над законопроектом, направленным на развитие и поддержку агротуризма.

СПРАВКА:
Агротуризм представляет собой одно из направлений туризма. Такой вид отдыха подразумевает, что турист проводит время в сельской местности, живя в сельских гостевых домах, знакомясь с сельским образом жизни, местной культурой и местными обычаями. По мнению экспертов, данный вид туризма чаще всего выбирают жители городов, уставшие от напряженного темпа жизни.

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Теги:
апк Туризм
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