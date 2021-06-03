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Общество

"Родительский патруль" проверит безопасность детских объектов нижегородского парка "Швейцария"

01 июля 2021 10:23  [85] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

"Родительский патруль" проверит безопасность детских объектов нижегородского парка "Швейцария". Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, накануне он встретился с активистами "Родительского патруля", который создан по инициативе родителей учеников школ Приокского района.

Мэр города предложил организации составить пожелания по тем активностям, где, на их взгляд, будет интересно заниматься детям. Все предложения будут приняты во внимание, и на их основании будет составлено расписание занятий школьников в новом учебном году.

Кроме этого, директор МАУ "Парк "Швейцария" Алексей Башкаев, пояснил, что в парке будет предусмотрена вся необходимая инфраструктура для маломобильных граждан, которые не должны испытывать неудобств при посещении парка.

"Вся территория будет безбарьерной, на детских и спортивных площадках предусмотрено инклюзивное оборудование. Кроме того, в парке предусмотрен досуговый комплекс для людей с ограниченными возможностями", - уточнил он.

Напомним, что детский парк в нижегородской "Швейцарии" готов на 75%.

Всего в парке "Швейцария" будет установлено 14 детских площадок, и одна из них - для детей с ограниченными возможностями. Инклюзивная площадка для детей будет включать в себя специальное игровое оборудование. Для маломобильных нижегородцев также предусмотрена навигация, пандусы, тактильная плитка, инвадром и другое оборудование.

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Теги:
Дети Парк Швейцария
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