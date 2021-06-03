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Общество

"Прививка не несет вреда, в отличие от смертельно опасного коронавируса", - Ирина Макарова

01 июля 2021 10:38  [103] Общество

"Прививка не несет вреда, в отличие от смертельно опасного коронавируса", - заявила заведующая поликлиникой №2 клинической больницы №50 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Ирина Макарова, комментируя тему вакцинации.

"Президент России во время прямой линии 30 июня подчеркнул недопустимость принудительной вакцинации, и это правильно. Но я бы еще хотела напомнить о гражданской ответственности. Мы живем среди людей. Вокруг нас родные, близкие, друзья. Поэтому каждый, кому небезразличны собственная жизнь и здоровье, а также здоровье близких и окружающих, просто обязан привиться. Мне на эту тему говорить непросто - очень много эмоций. Я не раз была в "красной зоне", болела сама, и мне горько, что при наличии очень качественной и при этом бесплатной отечественной вакцин кто-то сознательно отказывается от нее, подвергая себя и других огромному риску", - сказала она.

"У нас уже накоплен достаточный опыт, доказывающий: прививка не несет вреда, в отличие от смертельно опасного коронавируса. Если раньше тяжело болели, как правило, люди пожилые, с хроническим заболеваниями, то теперь из-за Covid-19 начали умирать даже молодые и вполне здоровые. Бояться "побочек" вакцины перед лицом такого вируса – все равно, что перед прыжком из самолета отказываться от парашюта, потому что "лямки натрут", - продолжила врач.

"Пожалуйста, прививайтесь как можно скорее. Целиком иммунитет сформируется через 42 дня, но уже после первой прививки вы будете более защищенными. Противопоказаний лишь два: наличие острого заболевания или хронического в стадии обострения. В таких случаях потребуется подождать 2-4 недели. Защитите себя и других. Сохраните для всех нас шанс на будущее и нормальную жизнь в этом будущем – без локдаунов, дистантов, удаленок и прочего. Просто сходите и вакцинируйтесь", - резюмировала Ирина Макарова.

Напомним, обязательная вакцинация от коронавируса введена для ряда граждан в Нижегородской области согласно постановлению главного санитарного врача по региону Наталии Кучеренко. В частности, мера касается работников различных сфер, которые по роду деятельности контактируют с большим количеством людей. Кроме того, сообщалось, что впоследствии в нижегородских компаниях проверят процент вакцинации сотрудников.

Глава региона Глеб Никитин отметил, что темпы вакцинации в регионе резко возросли. "Пока растёт и число заболевших, но при активной прививочной кампании и соблюдении необходимых мер безопасности ситуация обязательно стабилизируется”, - заявил он. Так, 28 июня был зафиксирован рекорд по суточной вакцинации от коронавируса в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что на базе существующих добровольческих организаций по всей стране сформирован единый волонтёрский штаб. В него вошли активисты партии "Единая Россия", ОНФ, "Молодой Гвардии Единой России" и движений "Мы – вместе", "Волонтёры Победы", "Волонтёры-медики". Штаб будет оказывать помощь медикам и людям, которые нуждаются в поддержке. 

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Теги:
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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