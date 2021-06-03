ЭнергосбыТ Плюс объявляет лето без пени Общество

Фото: пресс-служба Нижегородского филиала "Т Плюс"

АО "ЭнергосбыТ Плюс" и ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) объявляют акцию "Лето без пени!" в Дзержинске, Кстове и Кстовском районе. Она продлится до 31 июля 2021 года.

Стать участником просто. Для этого нужно:

1. Оплатить всю сумму долга перед ПАО "Т Плюс" за отопление, горячую воду и установку/эксплуатацию общедомового прибора учета (ОПУ) тепловой энергии и ГВС в срок до 31 июля 2021 года и квитанцию ЕРКЦ за вышеуказанные услуги за июнь текущего года.

2. Оплатить госпошлину и пени по действующим судебным актам о взыскании задолженности за отопление и горячую воду.

В сентябре 2021 года по лицевым счетам жителей, выполнивших данные условия, будут списаны непросуженные пени.

Действие акции не распространяется на пени, включенные в соглашения о реструктуризации задолженности, либо взыскиваемые на момент проведения акции в судебном порядке.

Условия размещены на оборотной стороне квитанции ЕРКЦ, а также на сайте компании. Получить консультацию клиенты могут также по телефону Контакт-центра 8-800-100-75-30 и в офисах продаж и обслуживания клиентов ЕРКЦ в Дзержинске и Кстове.

АО "ЭнергосбыТ Плюс" – объединенная энергосбытовая компания Группы "Т Плюс" с сетью из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Компания обслуживает более 120 тысяч организаций и более 3,4 миллиона домохозяйств.

Компания имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, что означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней жителя или предприятия.

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" является агентом, оказывающим услуги по исполнению сбытовых функций поставщику отопления и ГВС филиалу "Нижегородский» ПАО «Т Плюс".