Фото:
Более 4 тысяч абонентов остались без газа на Бору в результате пожара на газорегуляторном пункте в деревне Пумра. Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 6:54 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
По данным ведомства, пожар охватил площадь порядка 160 кв.м и был ликвидирован в 8:58. На месте работали 10 сотрудников пожарно-спасательного отряда и три спецмашины.
Погибших и пострадавших на месте ЧП нет, уточнили в МЧС.
По факту возгорания на пункте редуцирования газа в Борском районе прокуратура Нижегородской области организовала проверку соблюдения законодательства о газоснабжении, поскольку в результате коммунальной аварии более 4 тысяч абонентам прекращена подача газа.
Восстановление газоснабжения в населённых пунктах также контролируется прокуратурой.
Напомним, в микрорайоне "Серебряный Бор" в г. Бор в январе 2021 года был объявлен режим ЧС из-за проблем с газопроводом. Специалисты завершили аварийные работы на газопроводе к февралю. И только в апреле 2021 года режим ЧС был отменён.
Ранее сообщалось, что газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домовладений в Нижегородской области.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+