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Происшествия

Более 4 тысяч абонентов остались без газа на Бору в результате пожара на газорегуляторном пункте

01 июля 2021 13:32  [108] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Более 4 тысяч абонентов остались без газа на Бору в результате пожара на газорегуляторном пункте в деревне Пумра. Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 6:54 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

По данным ведомства, пожар охватил площадь порядка 160 кв.м и был ликвидирован в 8:58. На месте работали 10 сотрудников пожарно-спасательного отряда и три спецмашины.

Погибших и пострадавших на месте ЧП нет, уточнили в МЧС.

По факту возгорания на пункте редуцирования газа в Борском районе прокуратура Нижегородской области организовала проверку соблюдения законодательства о газоснабжении, поскольку в результате коммунальной аварии более 4 тысяч абонентам прекращена подача газа.

Восстановление газоснабжения в населённых пунктах также контролируется прокуратурой.

Напомним, в микрорайоне "Серебряный Бор" в г. Бор в январе 2021 года был объявлен режим ЧС из-за проблем с газопроводом. Специалисты завершили аварийные работы на газопроводе к февралю. И только в апреле 2021 года режим ЧС был отменён.

Ранее сообщалось, что газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домовладений в Нижегородской области.

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Теги:
Газоснабжение МЧС Пожар
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